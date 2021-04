Costringe la moglie a dormire in macchina, allontanato da casa uomo stalker

Non potrà avvicinarsi alla persona offesa ed è stato allontanato dalla casa familiare un uomo accusato di stalking. Nella serata di ieri, 21 aprile, gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura della Repubblica di Campobasso. La misura è stata applicata ad un uomo gravemente indiziato del reato di stalking. In particolare le indagini, espletate dalla Squadra Mobile di Campobasso e coordinate dalla Procura, hanno portato ad accertare che l’indagato aveva indotto nella moglie uno stato di soggezione e di paura. Sembra che la condotta aggressiva e prevaricatrice, evidentemente latente, si sia manifestata con maggiore evidenza quando la donna aveva manifestato la volontà di riprendere a lavorare. “Da tanto – si legge in una nota stampa – erano scaturite ingiurie ed aggressioni fisiche fino al punto di impedire alla donna di fare rientro presso la casa coniugale, dove vivevano i figli minori, così impedendole di vedere i figli e costringendola a dormire in macchina”. Sono state le indagini della Squadra Mobile a mettere fine all’incubo. La vicenda è la dimostrazione di un dei reati che più di tutto si sta riproponendo di frequente negli ultimi anni.