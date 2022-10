Costo mensa scolastica, Praitano chiarisce: “Agevolazioni per molte famiglie con l’introduzione dell’Isee”

La replica dell’assessore comunale all’Istruzione a chi iscrive più figli senza avere sconti sul costo del servizio: “Questa situazione denota già un Indicatore più alto. La modifica dell’algoritmo è avvenuta negli ultimi mesi dopo aver ascoltato Caf, patronati ed altri esperti in materia”

Campobasso. Niente più sconti e agevolazioni per chi iscrive due o più figli al servizio mensa degli istituti scolastici di Campobasso e determinazione dell’importo da corrispondere al momento di iniziare a fruire dello stesso servizio e non all’atto dell’iscrizione. Sono queste le due criticità segnalate alla nostra redazione da diversi genitori e che abbiamo girato direttamente all’assessore Comunale all’Istruzione, Luca Praitano, che ha fatto chiarezza su entrambi i punti.

“Finalmente il Comune di Campobasso, a differenza degli altri anni, per poter valutare l’erogazione di prestazioni agevolate – ha affermato il rappresentante di giunta di Palazzo San Giorgio – si è avvalso del criterio dell’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al posto di quello del reddito come avveniva in precedenza. Va da sé che l’iscrizione di più figli è incluso nel fatto che l’Isee, evidentemente, è più alto rispetto ad altri ed altre famiglie avranno beneficiato di questo cambio”.

In merito all’importo indicato al momento in cui si inizia a fruire del servizio mensa, Praitano ha fatto presente che “c’è una modifica che è avvenuta in itinere sulla base di valutazioni fatte ascoltando esperti del settore quali Caf, patronati e quant’altro in merito alle agevolazioni sociali. Una volta recepiti questi pareri – ha concluso l’assessore – si è provveduto alla modifica dell’algoritmo che è avvenuta negli ultimi mesi”. (adimo)

L’INTERVISTA IN ALTO