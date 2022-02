Costo gasolio e riduzione dei giorni di pesca: settore in ginocchio

Costo del gasolio più caro del 50 per cento in confronto al 2021. È questo il problema con cui le imprese della pesca si confrontano ormai da troppe settimane hanno spiegato l’Associazione Pescatori Molisani – Associazione Armatori Pesca del Molise – Federcoopesca Molise – Agci Agrital Molise.

“Il carburante rappresenta più della metà che le imprese ittiche devono sostenere ogni giorno. L’attuale situazione renderà impossibile la sostenibilità economica delle imprese con evidenti ricadute su produzione e occupazione”. È questo il grido di allarme unanime della marineria termolese.



“L’aumento dei costi del gasolio, unito alla riduzione delle giornate di pesca e alle ricadute della pandemia in corso sui settori della ristorazione e dei canali di distribuzione sta mettendo il settore della pesca più che in ginocchio con inevitabili ricadute sull approvvigionamento di prodotti ittici. Una situazione per cui è d obbligo chiedere un impegno forte alle istituzioni affinché con previsioni di misure possano mitigare gli impatti della crisi e tutelare redditi e occupazione”.