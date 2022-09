Costituito l’Ente bilaterale agricolo territoriale del Molise

Alla presidenza dell’Ebat è stato nominato Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti Molise e vice presidente, Florinda Di Giacomo, segretario generale di Flai Cgil

Le Organizzazioni datoriali agricole Coldiretti, Confagricoltura e Cia e quelle sindacali, Flai-Cgil, Fai-Cisl, e Uila-Uil, hanno costituito l’Ente bilaterale agricolo territoriale, denominato EBAT-Molise, con sede a Termoli (CB) in via Arti e Mestieri.

Tra gli obiettivi del nuovo Ente, oltre alle integrazioni dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio, e in genere di quelle relative all’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo della regione Molise, si propone di riconoscere ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori medesimi, nonché osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro.

A tanto si è giunti dopo che la procedura per la costituzione si era arrestata nel 2020, a causa della pandemia da Covid19. Si è così realizzato quanto previsto nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti.

Il primo Consiglio Direttivo sarà composto, in rappresentanza delle parti datoriali da Aniello Ascolese della Coldiretti, Donato Campolieti della CIA, Maria Concetta Raimondo della Confagricoltura; per la parte sindacale da Florinda Di Giacomo per Flai-CGIL, Raffaele De Simone per Fai-CISL e da Raffaele Primiani per Uila-UIL.

Alla presidenza dell’ Ebat-Molise è stato nominato Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti Molise e vice presidente, Florinda Di Giacomo, segretario generale di FLAI CGIL

“Il mio impegno – ha affermato Aniello Ascolese, ringraziando i rappresentanti delle altre Organizzazioni per la fiducia conferitagli – sarà quello di portare avanti al meglio l’ottimo lavoro sinora svolto, potenziando l’attività dell’Ente anche nei confronti delle imprese. Tanti i progetti che potranno essere messi in cantiere su vari fronti, dalla sicurezza dei lavoratori alla formazione, passando per il sostegno alle imprese. Il tutto – ha concluso – in pieno accordo con le forze datoriali e sindacali presenti all’interno dell’EBAT-Molise”.