Costa sferzata da raffiche di vento fortissime, alberi caduti e pali tranciati in basso Molise

REDAZIONE TERMOLI

Continuano a imperversare sulla costa le fortissime raffiche di vento che nella notte appena trascorsa hanno fatto segnare alla stazione meteo dell’Aeronautica militare venti per oltre 100 chilometri all’ora. Anche questa mattina le raffiche di vento stanno flagellando la costa e il basso Molise e numerose sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco. Nella notte i pompieri sono dovuti intervenire per un albero caduto su un palo della linea elettrica a Montenero di Bisaccia e uno caduto tra Montecilfone e Montenero. Interventi anche a Termoli per una impalcatura pericolante al porto. La situazione meteo, intanto, viene costantemente monitorata e stando all’allerta meteo diramata ieri il vento continuerà a soffiare fortissimo ancora per qualche ora.