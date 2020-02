Costa flagellata dalle forti raffiche di venti: alberi caduti e mare in burrasca

REDAZIONE TERMOLI

Il maltempo tanto annunciato è arrivato. Se la neve ha imbiancato l’Alto Molise e il capoluogo sulla costa spirano fortissime raffiche di vento che stanno creando non pochi disagi. Temperature dunque in picchiata e mare in burrasca a Termoli dove il vento ha toccato i 72 chilometri orari sradicando grossi rami e abbattendo gli alberi. Come è successo a Campomarino e Nuova Cliternia dove sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per liberare la strada. Interventi anche davanti la scuola Schweitzer. Intanto sono attesi dei peggioramenti nel pomeriggio di oggi con il vento che potrebbe spirare con raffiche ancora più forti.