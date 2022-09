Cosmologia (Terza parte)

L’Universo al tempo di Planck è estremamente denso, tanto denso che neanche la luce lo può attraversare, esso è quindi totalmente opaco: la sua densità è 1096 volte quella dell’acqua (1 seguito da 96 zeri è un numero talmente grande che nessuna mente umana riesce a concepire). E’ estremamente caldo: la sua temperatura è 1032 K (gradi Kelvin), cioè 1024 volte più caldo dell’interno delle stelle più calde. In queste condizioni di densità e temperatura la materia non può esistere nella forma che conosciamo. Perché? chiese Beta. Mmm, pensò Alfa, qui dobbiamo aprire una piccola parentesi sulla struttura della materia e su i suoi componenti.

Senza entrare in dettagli specifici che esulerebbero dalla nostra narrazione, possiamo dire in prima approssimazione che la materia è fatta di atomi che a loro volta sono fatti di elettroni, protoni e neutroni. Mentre gli elettroni (che appartengono al gruppo dei leptoni) sono privi di una struttura interna (in gergo tecnico sono puntiformi), gli altri sono fatti di quark (Fig. 1).

Fig. 1 – Tutta la materia è formata di atomi che, a loro volta, sono formati di particelle, leptoni (come gli elettroni) e quark.

Tutti questi componenti sono tenuti assieme da forze che, nell’universo di oggi, sono quattro (Fig. 2).

Fig. 2 – Le forze (interazioni) fondamentali dell’Universo: l’interazione forte (per i nuclei), l’interazione elettromagnetica (per le cariche elettriche), l’interazione debole (per i processi radioattivi) e l’interazione gravitazionale (per le masse). La loro scala di intensità ci fa capire l’enorme differenza fra un tipo di interazione e l’altra: fatta uguale ad 1 la più debole (la gravità), l’interazione debole è 1026 volte più intensa, quella elettromagnetica è 1037 volte maggiore e la forte è 1039 volte più intensa.

Come detto, questa è la situazione al giorno d’oggi, ma già nell’interno delle stelle o in potenti acceleratori di particelle, quando le energie in gioco sono molto alte, l’interazione debole e quella elettromagnetica tendono ad identificarsi e prendono la denominazione comune di interazione elettrodebole. Ciò fa ritenere che a temperature ancora più alte anche le altre forze vengano unificate. Ebbene, il tempo di Planck corrisponde proprio all’istante in cui la forza gravitazionale si differenzia dalle altre ancora unite (Fig. 3).

Fig. 3 – Le forze fondamentali a partire dal tempo di Planck (10-43 sec.) quando la temperatura dell’universo era 1032 K. Prima esse sono riunite in un’unica forza.

Al tempo di Planck la temperatura è così alta che le particelle “evaporano” trasformandosi in energia (E = mc2) e contemporaneamente questa “condensa” in materia rendendo impossibile l’esistenza di particelle più pesanti: in pratica esistono solo leptoni e quark.

Questa situazione dura un tempo lunghissimo paragonato al tempo di Planck (vedi figura 3). Per avere un’idea di quanto sia lungo questo periodo facciamo un esempio. La vita animale è comparsa sulla Terra grosso modo 2 miliardi di anni fa; i dinosauri sono comparsi circa 200 milioni di anni fa e si sono estinti circa 70 milioni di anni fa. La vita animale sulla terra è quindi solo circa 15 volte più lunga di quanto siano durati i dinosauri. Ebbene il tempo durante il quale l’universo non subisce trasformazioni sostanziali dura 100 milioni di volte di più del tempo di Planck. Per tale motivo questo intervallo di tempo viene chiamato “era” di Planck.

Durante questo periodo l’universo, questo superconcentrato di leptoni e quark, continua ad espandersi, la temperatura e la densità diminuiscono senza che accada nulla di particolare.

Alla fine dell’era di Planck, quando cioè sono passati 10-35 secondi e l’universo è 10.000 volte più freddo (T = 1028K), l’interazione forte si differenzia da quella elettrodebole e i quark cominciano a combinarsi fra loro dando vita a protoni e neutroni che però, in queste condizioni, non sono stabili. E’ questo un periodo caratterizzato da una continua trasformazione di queste particelle in energia e viceversa.

Dopo 10-10 secondi dall’istante iniziale la temperatura è scesa a 1015 K, l’interazione debole e quella elettromagnetica si differenziano e adesso sono presenti tutte le specie di particelle che però non possono ancora combinarsi (cioè, possono anche farlo ma si separano immediatamente, data la temperatura).

L’universo continua ad espandersi ed a raffreddarsi finché, dopo circa un secondo dall’origine, quando la temperatura è scesa a 10 miliardi di gradi e la densità è 380.000 volte quella dell’acqua, iniziano a formarsi i primi nuclei complessi (Deuterio 2H, Tritio 3H, Elio 3He, e ovviamente Elio comune 4He). Il numero degli elettroni è ancora molto alto e bisognerà aspettare ancora una quarantina di minuti prima che il loro numero bilanci quello delle cariche positive grazie all’annichilazione degli elettroni in eccesso con i positroni (elettroni positivi). La densità è nove volte quella dell’acqua ma l’alta temperatura (100 milioni di gradi) impedisce la formazione di atomi stabili. L’universo è ora un immenso plasma (ioni positivi ed elettroni) che continua ad espandersi e raffreddarsi per circa 300.000 anni.

Dopo tutto questo tempo la temperatura, di circa 3000 gradi, è sufficientemente bassa da consentire la formazione di atomi. Gli elettroni liberi spariscono quasi completamente e ciò consente ai fotoni di muoversi liberamente (è iniziato il disaccoppiamento fra radiazione e materia). La luce può finalmente diffondersi senza essere catturata da cariche elettriche e di conseguenza l’Universo diventa finalmente trasparente. Esso è una “polvere” di idrogeno ed elio che si dirada per milioni di anni senza che accada niente di significativo.

E’ passato un miliardo di anni e la temperatura è di 18 K. In qualche modo (al

riguardo c’è ancora molta incertezza), forse casualmente, questa polvere si addensa in certi punti che diventano nuclei di attrazione gravitazionale. Gli atomi di idrogeno e di elio precipitano verso questi centri urtandosi e riscaldandosi fino ad acquistare energia sufficiente per innescare reazioni di fusione nucleare con liberazione di grandissime quantità di energia. Questi processi si susseguono per milioni e milioni di anni. Finalmente in questi ammassi di materia si crea una situazione di equilibrio fra l’attrazione gravitazionale (che tenderebbe a farla collassare) e la pressione esercitata dalle reazioni di fusione nucleare (che tenderebbe a farla esplodere).

Nascono così le prime stelle e nel giro di qualche miliardo di anni i primi ammassi di stelle (galassie). Si forma quindi quell’universo che a noi è più congeniale ma non per questo più comprensibile. Anzi, paradossalmente, siamo in grado di spiegare meglio l’universo nei suoi primi minuti di vita che non adesso (Fig. 4).

Fig. 4 – L’Universo visto dalla Terra. L’immagine è a simmetria sferica poiché non c’è una direzione

privilegiata. Nell’asse orizzontale sono riportati la velocità di allontanamento (a sinistra) e lo spostamento verso il rosso (a destra). Nell’asse verticale le distanze (verso il basso) ed il tempo trascorso dal big bang (verso l’alto).Così, se noi tracciamo un cerchio con il centro nella Terra e raggio Δλ/λ = 10-3 vuol dire che stiamo guardando le galassie distanti 10 milioni di anni luce che si stanno allontanando con una velocità di 0,001c cioè con una velocità di un millesimo di quella della luce. E’ da notare tuttavia che recenti studi hanno ridotto l’età dell’Universo a 13,8*109anni.

Beta, che era rimasto in silenzio ad ascoltare il racconto di Alfa, chiese: ma adesso cosa succederà? Bella domanda, disse Alfa: non siamo in grado di rispondere. Quale tipo di evoluzione avrà l’Universo? Continuerà ad espandersi indefinitamente fin tanto che tutte le stelle si saranno consumate e lo spazio sarà permeato da una radiazione inerte in equilibrio termico che impedirà qualsiasi ulteriore evoluzione, compresa quindi qualsiasi forma di vita? Oppure arriverà un momento in cui le galassie, rallentando sempre più, invertiranno il loro moto e l’universo comincerà a contrarsi fin tanto che tutta la materia collasserà in un enorme buco nero? E dopo tale collasso, sarà tutto finito oppure dopo che l’ultimo granellino di materia sarà precipitato nel buco nero questo esploderà dando luogo ad un altro universo?

Fra i tanti motivi che ci impediscono di dare risposte a questi affascinanti quesiti ricordiamo che:

1) La costante di Hubble è nota da troppo poco tempo per poter essere certi che sia veramente costante. Potrebbe essere debolmente crescente (e ciò comporterebbe una continua espansione) o debolmente decrescente (e ciò comporterebbe prima o poi una contrazione.

2) Sono in fase di studio quelle concentrazioni di ammassi galattici che si comportano come lenti gravitazionali che distorcono i valori della massa totale della materia dell’universo.

3) La cosiddetta materia oscura che non emette alcuna radiazione, ma fa sentire la sua presenza attraverso l’interazione gravitazionale, sarebbe l’80% della materia dell’universo ma su di essa si sa ancora troppo poco.

Non possiamo non riflettere sulle circostanze che ci permettono di vivere in questo universo. Sembrerebbe che tutto quello che accade sia frutto di equilibri precari.

Le stelle sono costantemente in equilibrio tra il rischio di collassare e quello di

esplodere.

Le leggi della natura permettono a tutti di esistere, ma solo per un soffio.

Basterebbe diminuire la percentuale di ossigeno nell’atmosfera e la vita cesserebbe.

Basterebbe modificare non di molto la distanza della Terra dal Sole per impedire ogni forma di vita.

E’ come se tutto dovesse accadere per un caso fortuito, per una semplice combinazione, quasi per scommessa e ciò limita la nostra comprensione.

In fondo, i nostri limiti di razionalità non sono mutati di molto nelle ultime migliaia di anni: convivono più o meno pacificamente fra loro sia quelli che vedono nelle leggi fisiche l’esistenza di Dio, sia quelli che la vedono nei miracoli, cioè nella negazione delle leggi fisiche.

Ma insomma, chiese un po’ deluso Beta, cosa c’era “prima”?!

Proprio in quel momento arrivò il mio treno e non potei sentire la risposta di Alfa.

PS

Gli astrofisici mi perdoneranno se nel tentativo di rendere più accessibili al profano gli argomenti relativi all’espansione dell’Universo ne ho semplificato la trattazione. In particolare ho tralasciato il concetto di espansione spazio-temporale e mi sono limitato al suo aspetto geometrico. Così come non mi sono addentrato nei dettagli della struttura della materia. Credo tuttavia che quanto detto sia stato sufficiente per rendere l’idea dell’evoluzione dell’Universo. I giovani interessati avranno così lo stimolo per intraprendere studi più approfonditi sull’argomento.

Prof. Carlo Comucci