Cosmologia (seconda parte)

Abbiamo lasciato i nostri due amici Alfa e Beta che discutevano sulla necessità o meno di inviare telescopi nello spazio. Inutili per Beta, fondamentali per Alfa da quando Edwin Hubble aveva osservato e misurato lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali della luce emessa dalle galassie. La sua scoperta aveva dato inizio alla cosmologia moderna, e come spesso succede nella scienza le conquiste più importanti sono sintetizzate dalle leggi più semplici. La legge di Hubble infatti stabilisce una relazione di proporzionalità diretta fra la distanza da noi di una sorgente luminosa (stella, galassia, quasar, ecc.) e la sua velocità di allontanamento da noi: v = H d dove H = 3 10 -18 s-1 = 90 km/s/Mpc, essendo 1 Mpc = 3 1019 km.

Fig. 1 – Righe spettrali (nella banda del visibile) di un ammasso di galassie (a destra)

paragonato a quelle del Sole. La lunghezza d’onda aumenta verso il rosso

Hubble osservò che lo spostamento verso il rosso era tanto più marcato quanto più lontana era la sorgente luminosa.

Questa legge ci dice due cose fondamentali:

1) L’universo non è statico, bensì i suoi vari punti (le galassie) si allontanano gli uni dagli altri con velocità proporzionali alle loro mutue distanze.

2) Grazie a questa legge possiamo affermare che non esiste un centro dell’universo, bensì ogni punto lo è (Fig. 2)

Fig. 2 – Esempio di universo monodimensionale. I punti indicano le varie galassie. Ciascuna “crede” di essere il centro dell’universo. In effetti A vede B’ allontanarsi verso sinistra con una certa velocità e C’ con una velocità doppia. Vede B allontanarsi verso destra con la stessa velocità di B’ e C con velocità doppia ecc. Analogamente B vede A allontanarsi verso sinistra, ecc.

In fondo, per evitare di ricadere in una forma più moderna di geocentrismo cui

anche se la Terra non è più il centro dell’Universo, ve n’è pur sempre uno), l’unico modo che le galassie hanno di muoversi è quello dato dalla legge di Hubble. E’ passato quasi un secolo dalla sua formulazione: la costante H contiene ancora delle incertezze; non possiamo affermare con sicurezza che essa sia veramente costante o debolmente variabile; il paragone con l’effetto Doppler non è perfettamente calzante da un punto di vista relativistico ma resta il fatto che le osservazioni fatte con strumenti sempre più sofisticati hanno confermato la sua validità. In un lampo di lucidità Beta interruppe Alfa dicendogli: ma se l’Universo si sta espandendo allora una volta era più piccolo! Vero, ribatté sorpreso Alfa. In effetti andando a ritroso nel tempo, le mutue distanze diminuiscono, cioè la densità media aumenta. Tenendo conto che più si comprime un gas più esso si riscalda, ci dobbiamo aspettare che più si risale indietro nel tempo, più la temperatura deve aumentare.

Queste considerazioni suggerirono al fisico George Gamow (1904 – 1968) l’immagine di un inizio dell’universo caldissimo ed ad altissima densità. Nel 1948 egli formulò l’ipotesi di un’origine catastrofica (una grande esplosione) che avrebbe dovuto lasciare attualmente una traccia, una sorta di eco, sotto forma di una radiazione cosmica a bassissima temperatura come resto dell’esplosione iniziale. Nel 1950, nel corso di una trasmissione radiofonica divulgativa, l’astrofisico Fred Hoyle (1915 – 2001) coniò il termine, da lui usato in senso dispregiativo, di grande botto (big bang) per indicare appunto la nascita dell’universo a partire da una situazione estrema (singolarità). Tenuto conto dell’altissima temperatura iniziale, l’attuale radiazione cosmica di fondo dovrebbe avere una temperatura di non più di 3°K. E’ interessante ricordare come la radiazione cosmica di fondo sia stata scoperta. Nel 1965 due fisici americani, Arno Penzias (1933) e Robert Wilson (1936), all’epoca ricercatori presso i laboratori della Bell Telephone, stavano provando un rilevatore di microonde particolarmente sensibile. Ebbene, tutti i segnali che ricevevano da qualsiasi direzione si puntasse l’antenna del rilevatore erano accompagnati da una specie di disturbo (in gergo tecnico “rumore”), una sorta di radiazione di sottofondo che sembrava non provenire da una direzione particolare. Essi controllarono accuratamente ma senza successo tutti gli elementi del rilevatore. Scartata la possibilità che il disturbo fosse causato da un nido che una famiglia di uccelli aveva costruito proprio nella parabola dell’antenna (gli intrusi vennero delicatamente allontanati e l’antenna venne lucidata per bene), non restava altro che ipotizzare che il rumore provenisse da una sorgente al di fuori del laboratorio. I due ricercatori sapevano bene che se questa radiazione avesse avuto origine nell’atmosfera sarebbe stata meno intensa se l’antenna del rilevatore fosse stata puntata verticalmente anziché orizzontalmente perché avrebbe incontrato uno spessore di aria minore (Fig. 3). Dedussero pertanto che necessariamente il segnale

Fig. 3 – Se l’antenna è puntata verso l’alto, il segnale che riceve deve attraversare uno strato s di atmosfera minore di quello s’ che incontrerebbe se l’antenna fosse puntata orizzontalmente.

doveva provenire dall’esterno dell’atmosfera. Esso però risultò uniforme sia di giorno che di notte dimostrandosi indifferente al moto della Terra sia attorno al proprio asse che attorno al Sole: doveva pertanto provenire da fuori del Sistema Solare. Con considerazioni analoghe conclusero che il “rumore” proveniva da fuori della Via Lattea. Poiché la radiazione non variava in modo apprezzabile in qualunque direzione si puntasse l’antenna, dedussero che proveniva da molto lontano e che permeava in modo uniforme tutto l’Universo. Scusami, lo interruppe Beta, ma non ho capito in cosa consiste questa radiazione cosmica di fondo. Devi sapere, spiegò Alfa, che ogni corpo che non si trovi allo zero assoluto (0°K) emette onde elettromagnetiche, radiazioni, la cui intensità dipende solo dalla temperatura del corpo. Ad ogni temperatura l’intensità della radiazione ha un massimo in corrispondenza ad una data lunghezza d’onda. La radiazione trovata da Penzias e Wilson aveva una lunghezza d’onda corrispondente proprio ad una temperatura di circa 3°K. Tuttavia la presenza dell’atmosfera terrestre poneva un grosso limite alla precisione delle misure. Diversi satelliti artificiali sono stati mandati in orbita per svariate missioni scientifiche, ma mai nessuno era stato progettato e realizzato con lo scopo preciso di analizzare la radiazione cosmica di fondo. Finalmente nel 1989 fu messo in orbita il satellite COBE (Cosmic Background

Explorer) con il preciso scopo di analizzare la radiazione cosmica di fondo senza l’interferenza dell’atmosfera terrestre. La missione, terminata nel 1993, fu un enorme successo, confermò la teoria e spinse la comunità scientifica internazionale a continuare la ricerca con telescopi sempre più potenti.

Dopo il telescopio Hubble (di cui abbiamo già parlato) il 25 dicembre 2021 è stato lanciato il James Webb Space Telescope (JWST) che si è stabilizzato su un’orbita a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e che, dopo una serie di aggiustamenti, ha iniziato a funzionare nella seconda metà del 2022.

Grazie alle informazioni ottenute dai telescopi extraterrestri è stato possibile chiarire la composizione di quasi tutti gli oggetti nell’universo. Così noi oggi sappiamo che i QUASAR (oggetti quasi stellari) costituiscono la fase intermedia fra le protogalassie e gli ammassi stellari veri e propri. Abbiamo capito che alla formazione delle galassie contribuiscono gli AGN (nuclei galattici attivi. Fig. 4)

Fig. 4 – Immagine ripresa dal telescopio spaziale Hubble del nucleo galattico attivo della galassia M87 (in alto a sinistra) che emette un getto di plasma (lungo circa 5000 anni luce) quasi alla velocità della luce. M87 si trova nella costellazione della Vergine e nel suo nucleo è stato individuato e per la prima volta fotografato un buco nero.

Le prime immagini del JWST mostrano gli enormi miglioramenti che sono stati fatti rispetto al telescopio Hubble (Fig. 5)

Fig. 5 – Nebulosa della Carena. In alto l’immagine ripresa dal telescopio Hubble, in basso la stessa

porzione di nebulosa ripresa da JWST.

Possiamo andare a scrutare l’Universo a distanze sempre maggiori: siamo arrivati a più di 13 miliardi di anni luce, ciò significa che quello che vediamo è quanto accaduto più di 13 miliardi di anni fa, cioè quasi all’origine dell’Universo. Beta scosse la testa: non capisco come facciamo a vedere qualcosa accaduto tanto tempo fa. E’ semplice, replicò Alfa, pensa ad un bel Sole al tramonto, tu resti incantato a vederlo scomparire all’orizzonte ma in realtà quello che vedi è un’immagine vecchia di più di otto minuti perché tanto ci ha messo la luce per arrivare dal Sole a noi. Così se una stella o galassia dista da noi un miliardo di anni luce, quando la vediamo essa è già vecchia di un miliardo di anni. Beta sembrava convinto e quindi Alfa continuò.

Sulle base delle informazioni ottenute dai più importanti osservatori spaziali mandati in orbita (COBE, HUBBLE e JWST) possiamo ricostruire la storia dell’universo e della sua evoluzione. Naturalmente sono ancora tanti i dubbi e le incertezze che accompagnano la formulazione di una teoria cosmologica condivisa da tutto il mondo scientifico. D’altra parte la Fisica ci ha abituati al fatto che essa più che dare risposte pone domande ed è proprio affrontando questi quesiti che la Scienza progredisce.

Vedendo che Beta, sempre più incuriosito, si stava spazientendo, Alfa partì senza più indugi dall’istante iniziale. O meglio, da “poco dopo” l’istante iniziale. In effetti su quello che accadde nel periodo di tempo che va dall’istante iniziale (t = 0) al cosiddetto TEMPO DI PLANCK (t = 10-43 sec.) non sappiamo nulla. Nessuna teoria matematica è in grado di fornire un quadro razionale della situazione neanche in linea di massima. Le più grandi teorie scientifiche (la relatività generale e la meccanica quantistica) combinate assieme riescono ad interpretare i fenomeni solo a partire dal tempo di Planck. Prima di quell’istante tutti i calcoli portano sempre a risultati

assurdi. Sebbene un intervallo di tempo come 10-43 sec. sia estremamente piccolo (si pensi che la luce, che è la cosa più veloce che ci sia, per attraversare un nucleo atomico, che è la struttura più piccola che ci sia, impiega un tempo 10 miliardi di miliardi di volte,1019, più lungo del tempo di Planck), siamo angosciati dall’idea di non essere in grado neanche di poter affrontare l’argomento. Anche per questo motivo negli ultimi anni stanno sorgendo teorie matematiche che consentano per lo meno di provare a cominciare (multiversi, teoria delle stringhe, ecc.) Ciò nondimeno dobbiamo arrenderci di fronte a questa incapacità e partire fatalmente da quel “poco dopo” rappresentante l’Universo al tempo di Planck.

Immaginiamo dunque di dare un’occhiata a quel famoso istante e chiediamoci cosa vediamo.

Prof. Carlo Comucci