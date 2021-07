Cosmo Tedeschi non molla, dopo la delusione del 2016, è tornato in campo ancora più agguerrito, convinto che Isernia abbia bisogno di uno schieramento civico trasversale per voltare pagina. Uno schieramento che spazia da destra a sinistra, come il governo Draghi, e Tedeschi, nel riproporsi come candidato sindaco, si richiama al monito del presidente Mattarella: nei momenti di crisi ci vuole unità.