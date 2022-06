Cosimo Sacra torna a dirigere l’Unità di Cardiologia del Gemelli Molise

Il dottor Cosimo Sacra è tornato a dirigere l’Unità di Cardiologia ed Emodinamica del Gemelli Molise già da qualche settimana, anche se a lui non piace parlare di “ritorno”, ma di un nuovo inizio. “Credo fortemente nel progetto della nuova proprietà”, commenta Cosimo Sacra, “ci impegneremo per migliorare, sempre di più, la qualità dei servizi sanitari che la struttura offre al territorio” conclude il Primario. Il Dott. Cosimo Sacra è nato a Napoli il 2 Gennaio 1961. Specialista in Cardiologia presso l’Università degli Studi di Napoli, ha completato la sua formazione in prestigiose strutture europee, particolarmente nel campo della cardiologia invasiva. Ha una vasta esperienza nel trattamento percutaneo delle cardiopatie strutturali, con risultati eccellenti.

