Ormai il flash mob delle 18 è un appuntamento fisso in via Ungaretti a Campobasso. Un modo simpatico per stemperare la tensione e regalare qualche attimo di “normalità” in cittadini che hanno visto le proprie vite completamente stravolte dal Coronavirus. E così anche quest’oggi i cittadini hanno fatto sentire la propria voce hanno “urlato” la loro voglia di tornare presto alla normalità ripetendo che “andrà tutto bene”.