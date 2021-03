“Cosap azzerata per tutto il 2021 e abbattimento Tari”. La Lega chiede sostegno concreto alle attività colpite dalla crisi

E’stato rinominato “Pacchetto solidarietà” e sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale attraverso un ordine del giorno dettagliato. La Lega – con i consiglieri Tramontano, Pascale e D’Alessandro – chiede all’amministrazione comunale di dare un supporto concreto, forte, immediato ad attività ed esercenti colpiti dalla crisi generata dal Covid-19. Tante le proposte sul tavolo, altrettante le indicazioni sul come finanziare tali interventi definiti “straordinari”.

“Proponiamo – spiegano gli esponenti del Carroccio a Palazzo San Giorgio – una Cosap, il canone di occupazione spazi e aree pubbliche, azzerata per tutto il 2021 per le attività commerciali e gli ambulanti dei mercati. Una riduzione dell’Imu, in particolare per tutti gli immobili di categoria C1, relativi ad attività commerciali e artigianali. Al contempo, un abbattimento della quota variabile della Tari 2021 a negozi e attività che sono rimaste chiuse durante i periodi di “zona rossa” o che hanno registrato una drastica contrazione del fatturato, pur rimanendo aperte”.

Un pacchetto ampio, che presenta anche proposte sul decoro urbano, sugli affitti e su un sostegno diretto per le case di riposo di Campobasso. Secondo i consiglieri leghisti esisterebbero margini per finanziare il “pacchetto solidarietà” con l’avanzo di amministrazione, tagli alle spese voluttarie, variazioni di bilancio. Ma anche attraverso fondi approvati dall’Ambito territoriale, specifici contributi regionali e uno smistamento delle risorse statali già definite. l.l.