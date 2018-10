Cosa sono i prestiti veloci e come funzionano

Le ricerche mostrano che il 46% degli italiani non hanno a disposizione abbastanza soldi per coprire una spesa improvvisa di 400€. Se si presenta un’emergenza, la maggior parte sono costretti a vendere un qualche bene di valore, oppure chiedere un prestito a parenti o amici. La soluzione migliore tuttavia, sarebbe quella di avere un accesso al credito più semplice e diretto. Sfortunatamente, la maggior parte dei cittadini con problemi di credito, hanno anche un ‘punteggio bancario’ basso, per cui chiedere soldi in prestito non è un’impresa semplice.

Questa situazione, lascia molte persone impreparate nel momento in cui è necessario ottenere un prestito veloce (pienlaina) per coprire un’emergenza. Per fortuna, le agenzie online per i prestiti veloci, stanno cercando di modificare questa situazione, ma come ci riescono?

Online è possibile scegliere tra diverse opzioni per ottenere prestiti veloci. Un prestito veloce in contanti, differisce da un prestito bancario tradizionale, in quanto il processo di approvazione è molto più semplice e veloce. Ad esempio, ci sono alcuni siti online con cui è possibile richiedere un prestito in appena cinque minuti. Inoltre, se la richiesta viene approvata, i soldi arrivano nel proprio conto bancario entro un giorno lavorativo.

Prima di richiedere un prestito veloce, è però bene prendersi 10 minuti di tempo, per leggere le condizioni. Devi conoscere requisiti e vantaggi, in modo da scegliere il prestito più adatto alle tue esigenze e trovare il creditore migliore. Fatto questo, sarai pronto a chiedere il prestito veloce online, ottenendo il denaro necessario per le tue emergenze entro 24/48 ore e iniziare a costruire il tuo futuro finanziario migliore.

Ma come si richiede un prestito veloce? La prima cosa da fare, è scegliere un’agenzia online che permette di farlo. Ce ne sono tante e in più, ci sono siti che confrontano le varie tariffe. Quindi parti da qui e scegli quello più adatto alle tue esigenze. La maggior parte, ti permette di chiedere il prestito veloce, semplicemente compilando un modulo online. Possono richiedere un prestito veloce online, anche i cattivi creditori, almeno fino a 250€.

Le condizioni generali sono di solito:

Devi avere almeno 18 anni

Devi mostrare una fonte di reddito (buste paga, assegni governativi, ecc.)

Avere un conto corrente dove ricevere i soldi

Fornire un numero telefonico e un indirizzo email validi

Quali sono i vantaggi? Un prestito veloce può tornarti utile nelle più svariate situazioni. Ad esempio, può aiutarti a pagare le bollette arretrate di luce e gas, oppure ad acquistare generi alimentari, in attesa della tua prossima busta paga. Ti può aiutare anche durante una situazione inaspettata, come un problema meccanico con la tua auto. Questi prestiti, possono aiutarti anche a non restare scoperto sul tuo conto in banca e a non dover richiedere al tuo istituto finanziario denaro in prestito, dovendo poi pagare enormi commissioni.

Ricorda però: un prestito veloce deve essere visto come una soluzione finanziaria a breve termine e non una pratica a lungo termine. Si tratta di una soluzione per coprire le tue emergenze, non uno stile di vita.