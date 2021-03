Cosa hanno fatto gli italiani durante il lockdown?

Le indagini evidenziano con che cosa, tra smartworking e la paura del contagio, abbiamo riempito la nostra giornata a casa, la lettura dei dati.

di Marco Lancia

Il lockdown, localmente o su piano nazionale, ha abbracciato gran parte dell’anno che il settimanale statunitense Time, avrebbe poi definito come il peggiore di sempre e lo sta facendo tutt’ora. Cosa ci siamo inventati, quindi, per impiegare il tempo costretti in casa, durante il primo generale?

Stando ai dati dell’Istat l’attività più svolta, ( 76,9%), è stata il lavoro familiare ( ovvero la cura della casa, dei parenti, ecc.). La cura dei figli, l’attività che più delle altre ha fatto registrare un incremento del tempo dedicato abitualmente. Un terzo dei cittadini si è svegliato più tardi rispetto a prima e un quinto ha dormito di più. Per quanto riguarda il lavoro, il 44% della popolazione ha lavorato da casa. L’8% ha studiato. Non solo lavoro e studio però,: sempre dall’Istat emerge che quasi la totalità degli italiani rimasti in casa ( 98,3%) è riuscita a dedicarsi ad attività di tempo libero. La più praticata è stata guardare la TV e sentire la radio (93,7%).

Lettura. Se è vero, come diceva Cicerone, che “una casa senza libri è una casa senza finestre”, allora non pochi italiani avranno avuto freddo in quest’inverno. Al terzo posto troviamo, infatti, la lettura in ogni sua forma (quindi anche riviste e quotidiani). Secondo il primo rapporto dell’indagine Cepell-AIE (Associazione Italiana Editori) durante il lockdown gli italiani hanno letto meno libri di prima. Chi non ha letto libri a marzo e aprile del 2020 è il 50% della popolazione, mentre questa stessa percentuale su base annua è del 42%.

L’indagine fornisce anche i motivi in percentuale: mancanza di tempo (47%), seguita dalla mancanza di spazi in casa dove potersi concentrare, dalle preoccupazioni ed infine dalla sostituzione dei libri con le news

Lo sport si prende il quarto posto tra le attività praticate. Solo il 7,3% degli italiani sportivi riferisce di aver svolto l’attività fisica all’aperto, mentre la maggior parte si è organizzata nelle proprie case. I risultati di una ricerca della Durex evidenziano, inoltre, probabilmente a causa delle stesse restrizioni, come gli italiani abbiano fatto avuto meno rapporti intimi, per i motivi più disparati.