Cosa fare quando si è a casa, 3 giochi online da provare

Sono diversi i motivi per cui oggi ci si ritrova spesso a casa senza sapere che cosa fare

Se non è una questione legata alla sicurezza, di certo è perché ormai fuori le temperature sono basse e le giornate corte. La noia a volte prende il sopravvento fra le mura di casa, anche se si hanno tutti i comfort e lo spazio a disposizione. Fortunatamente nell’era moderna le possibilità di intrattenimento non mancano, basta solo sapere dove cercarle. La prima cosa è non farsi prendere dallo sconforto: sappi che i modi per far passare il tempo e pure divertendoti ci sono.

Oltre al fai da te, ai tuoi hobby, alla cucina e alla pulizia della casa, sappi che online si possono trovare un sacco di giochi e giochetti gratuiti (o quasi) che ti sapranno appassionare, divertire e intrattenere, facendo volare le ore fra risate ed emozione. Entra nell’ottica che il tempo a casa non deve essere necessariamente produttivo, l’importante è stare bene. Ecco qualche spunto su come potresti divertirti online: 3 giochi che devi assolutamente provare.

Poker

Il poker è uno di quei giochi che fanno letteralmente volare le ore e che possono dare grandi soddisfazioni. Se sai giocare già lo sai, se non sai giocare è l’occasione per conoscere questo genere d’intrattenimento. Puoi immaginarti al tavolo di un saloon con abiti da cowboy oppure in ghingheri seduto in un casinò di Las Vegas, quello che conta è prendere le cose sul serio. Le regole di fatto sono poche quelle da conoscere e solo giocando capirai quali sono i segreti, i trucchi, le strategie di questo gioco. Qui puoi giocare a poker gratis online per divertirti ed imparare senza spendere nulla. Puoi continuare poi a giocare in autonomia o pensare di partecipare a qualche torneo.

Biliardo

Una lunga, tranquilla e rilassante partita a biliardo è sempre qualcosa di gradito e anche in questo caso può farti immedesimare in qualche film famoso d’altri tempi. Biliardo classico, 8 Ball Billiards Classic, 8BBC, insomma indipendentemente dal nome che gli si dà è di fatto il vecchio biliardo che piace a tutti. Giochi a turno con il tuo avversario che può essere il computer oppure un altro player connesso in quel momento. Lanci la prima pallina per stabilire se hai le palle piene o quelle a strisce e la gara comincia. Attenzione a ricordare i pochi ma determinanti dettagli di gioco, altrimenti perderai senza neanche capire il perché. Anche se in mano non avrai la stecca, le emozioni saranno tante e in pochissimo avrai pieno controllo del gioco.

Scacchi

Se hai voglia di mettere in mostra il tuo ingegno e tenere attivi i tuoi neuroni, non c’è niente di meglio di una buona classica partita a scacchi. Il tempo vola, il divertimento è assicurato e si tratta di un gioco davvero salutare intellettualmente parlando. Puoi sfidare il computer anche in questo caso oppure metterti in partita con una persona reale. Se il tempo da dedicare è troppo la partita si può interrompere e può proseguire a step. Una chat room consente di confrontarsi con il proprio avversario, rendendo la sfida emozionante e divertente.