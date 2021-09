Cosa Fare a Campobasso

Spesso può capitare di aver bisogno di due dritte sugli eventi e le attività disponibili a Campobasso. La città può sembrare contenuta, ma spesso offre molti più eventi e occasioni di intrattenimento di quanto ci si aspetti. Vediamo in questo articolo quali possono essere le migliori cose da fare in città, soprattutto durante l’estate.

Castello Monforte

Lo si vede tutti i giorni dalla città, ma quanto effettivamente si conosce di Castello Monforte? Oltre alle gite scolastiche che vengono organizzate e qualche mostra ogni tanto, il Castello non è granché frequentato. Ma anche i locali possono godere di questo pezzo di storia, costruito tra il XVesimo e il XVIesimo secolo. Il castello può offrire una magnifica immersione nel passato con una visita degli interni, e soprattutto si può godere della vista mozzafiato sugli Appennini. Sia in famiglia con bambini che in compagnia di amici, si può passare un pomeriggio interessante dove le radici storiche di Campobasso sono affondate.

Jackpot 777

Per un intrattenimento più trasgressivo si può visitare il locale Jackpot 777, ideale per gli amanti dei giochi e delle scommesse. Qui sono disponibili molte diverse slot machine, video poker, giochi di carte, 10 e lotto e scommesse sportive. L’atmosfera è affascinante, con le luci soffuse e i suoni che creano un mood da Las Vegas. Non è da sottovalutare la sala del titolare Christian Pascale, che attualmente è nei Top 5 dealer d’Italia. Molti dei giochi che si trovano a Jackpot 777 si possono anche giocare online, in uno dei casinò certificati ADM. Sicuramente ci si può divertire con le migliori slot online, disponibili anche da cellulare con app specifiche e siti ottimizzati.

Laser game

Il lasergame si trova qualche chilometro a nord di Campobasso. Questa attività moderna e divertente coinvolge persone di tutte le età, mettendo a disposizione anche un’area bar in stile medievale, con giochi artigianali in legno, giochi di società e giochi internazionali. In aggiunta, ci sono videogames e calcio balilla. L’arena del laser game è su due piani, per avere delle partite complete e complesse che coinvolgono anche strategia di squadra e un certo livello di emozione. Conviene provare il laser game per vivere un paio d’ore diverse dal solito con i propri amici.

Escape room

L’escape room è un fenomeno ormai conosciuto e diffuso da qualche anno, che ha portato il team building e l’intrattenimento ad un altro livello in tutta Italia. Anche a Campobasso non manca un luogo dove fare questa esperienza, sia con i propri amici che in famiglia. Avrete un’ora di tempo per uscire da una stanza utilizzando gli indizi che si trovano nascosti in giro. Tutto sarà un mix di collaborazione, ingegno, rompicapi, per riuscire a battere il record temporale della struttura! Questa attività è ideale per giornate di pioggia o inverno, ma si può praticare anche in estate.

Eventi estivi

Sono molti gli eventi che ogni estate vengono organizzati a Campobasso e dintorni. “Cinema al Corso” è il cinema all’aperto che si svolge in Piazza della Vittoria. Quest’anno gli appuntamenti sono cinque: proiezioni serali gratuite in cui basta prenotare per partecipare. Tutti i campobassani sono entusiasti di questo tipo di iniziative che portano valore alla città, soprattutto in questo periodo in cui c’è più necessità di sentirsi uniti.