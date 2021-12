III Domenica d’Avvento (C)

Lc 3,10-18

Chi veniva dal profeta chiedeva: “Cosa Dobbiamo fare?”; ci si potrebbe chiedere: perché? Giovanni Battista, a differenza di molti sedicenti profeti della sua epoca, era seguito e amato, oltre che per la sua integrità, anche e sopratutto perché offriva delle risposte. Da lui anche i peccatori pubblici, considerati dai più imperdonabili, potevano trovare una parola di speranza e una via di redenzione. Il più delle volte si trattava semplicemente di accorgersi dell'”altro”, e non considerarlo più come un’essere irrilevante, una possibile minaccia, o addirittura una preda. Nonostante la sua fama Giovanni era rimasto sempre umile, definendosi indegno persino di slegare i lacci dei sandali a colui di cui sarebbe stato il precursore. Eppure di lui dirà Gesù: “tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista” (cfr Lc 7,28)

+ In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».

La risposta di Giovanni Battista, alla domanda rivoltagli dalle folle che lo seguivano, potrebbe apparire scontata al cristiano di oggi, ma non lo era affatto agli uomini di allora che avevano tutt’altra idea sull’avvento del regno di Dio. Ci si chiede come in un paese come Israele, allora occupato e privo della libertà, ci si potesse privare di risorse importanti per condividerle, piuttosto che utilizzarle per resistere; resta il fatto che Giovanni era amato dal popolo, stimato (o temuto?) dalle autorità religiose e da Erode stesso. Egli sapeva creare attorno a se un’oasi di speranza, dipingeva, sui foschi orizzonti di quei tempi, la promessa di un’aurora imminente. Ciò accadeva perché Giovanni sapeva creare un’aspettativa di solidarietà, che non doveva arrivare solo dall’uomo, ma anche e sopratutto da parte di Dio, attraverso il suo Messia. Anche oggi, in questi tempi resi foschi da minacce di pandemia e terrorismo, spendere risorse umane e materiali per i poveri e gli afflitti, potrebbe apparire una scelta erronea, ma è proprio quello che Dio chiede sempre all’umanità: amarci reciprocamente seguendo le orme di Suo Figlio Gesù: Maestro nell’Amore e dell’Amore.

+Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».+

Questo breve versetto ci rivela che allora come oggi, la corruzione delle istituzioni era un tema tristemente attuale. I pubblicani, a cui il racconto di Luca fa riferimento, erano i peccatori pubblici perché collaborazionisti dei romani e oppressori del loro stesso popolo, assieme alle prostitute, erano i rappresentati più emblematici del peggio d’Israele. La risposta di Giovanni Battista da a questi è semplice quanto “esigente”: Non siate più corrotti. Sappiamo bene che essere onesti in un sistema corrotto, per di più capace di auto-legittimarsi, non è affatto facile, anzi: in certi contesti si tratta di un vero e proprio atto di eroismo. Ma è proprio di questi eroi che c’è bisogno in tutte le epoche.

+Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».+

Giovanni non si limita a condannare il peccato personale (cfr Lc 3,1), infatti non esita a riconoscerlo anche nelle istituzioni, religiose o politiche che siano. Se dunque il grande profeta cita l’esistenza di queste situazioni, vuol dire che il loro verificarsi non era episodico, ma addirittura quasi “normale”. In parte succede anche oggi, nessuno può negarlo. A volte chi dovrebbe proteggerci passa dall’altra parte (per fortuna raramente), disonorando l’impegno e il sacrificio di tanti che compiono eroicamente il loro dovere, macchiandosi così di un doppio crimine, che oltre a colpire gli innocenti, crea sfiducia, paura e incertezza. Ho una grande stima delle forze dell’ordine e dei loro rappresentanti, e mi è difficile immaginare che possa accadere. Non si possono però chiudere gli occhi davanti alle continue segnalazioni di violenze che arrivano dalle carceri e per le strade di tutto il mondo, anche dai paesi, cosiddetti, sviluppati e civili. Se poi pensiamo al continuo evolversi delle tecnologie e della conoscenze possiamo anche immaginare quanto più micidiale possano essere gli abusi del potere.

+Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.+

Giovanni Battista era un profeta molto conosciuto e famoso. Tanto da essere uno dei pochi predicatori itineranti di allora ad essere annoverato negli annali degli storici. Senz’altro aveva in vita ancora molti più discepoli di Gesù i quali erano passati a quest’ultimo dopo che Giovanni lo aveva indicato come Messia, fatto accaduto subito prima di essere arrestato e ucciso. La sua vera grandezza è stata quella di aver riconosciuto Gesù come il figlio di Dio, dichiarando nel contempo che da quel momento egli doveva auto-eclissarsi per far “crescere” Gesù (cfr Gv 3,30). Dice di sé stesso di non essere degno nemmeno di essere suo schiavo (togliere e mettere i calzari era compito dei servi più umili). Dando così un segno molto chiaro ai numerosi discepoli che lo seguivano. Egli presenta il Messia come colui che ci “immergerà” (baptizo) nello Spirito e ne Fuoco perché abbiamo una rinascita divina. Gesù viene presentato dal Battista anche come l’unico giudice capace di discernere i buoni dai cattivi in maniera netta e chiara. Ma nell’intendere questo dobbiamo tener presente, alla luce di quello che il Maestro ha detto e insegnato, che egli è anche la testimonianza incarnata del volto del Padre misericordioso, il quale, ha offerto e continuamente offre a tutti, un tempo di Grazia.

Felice domenica

Fra Umberto Panipucci