«Cosa c’è nel vaccino?», la gag tra farmacista e no vax spopola in rete

«Ora mi dice che cosa c’è dentro». «Antiossidanti», «Antiossidanti certo», «Stabilizzanti, tipo, polifosfati». Il dialogo, quasi surreale, è quello tra un farmacista e un no-vax in una farmacia. A inscenarlo i comici torinesi Panpers. Un video che ha fatto il pieno di like sui loro canali social ed è stato condiviso da milioni di utenti. Tutti in questi giorni hanno visto sul proprio cellulare o sui social le immagini registrate dal duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino che racconta la situazione che quotidianamente i farmacisti, ma anche i medici di famiglia e quelli in ospedale, si trovano a dover affrontare.

Nel video il no vax entra in farmacia mangiando un hog dog e chiedendo: «Buongiorno, fate i vaccini qua». «Certo, vuole prenotarsi», risponde il farmacista. «Non sono mica scemo, io mica mi vaccino. Io voglio informarmi, voglio dirlo a tutti. Adesso lei che somministra i vaccini mi dice cosa c’è dentro». «Vuole sapere cosa c’è dentro» risponde il farmacista. «Voglio sapere cosa c’è dentro». Nasce così un botta risposta tra il sempre più spazientito medico e il no vax che lo incalza mentre mangia il suo panino. «Antiossidanti», «Antiossidanti certo», «Stabilizzanti, tipo, polifosfati» risponde il farmacista. «Polifosfati, è veleno quello. Lo sappiamo», si infervora il no-vax non capendo però che il medico non parla del vaccino ma proprio del panino che il giovane stava mangiando.

IL VIDEO IN ALTO