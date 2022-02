Cosa accade quando sogniamo?

di Deborah D’Aversa

Salvador Dalì ha provato a rappresentarli nel dipinto “Sogno causato dal volo di un’ape intorno ad una melagrana un attimo prima del risveglio”; Sigmund Freud ne ha provato a dare una propria definizione ne “L’interpretazione dei sogni” affermando che l’attività onirica fosse la soddisfazione di desideri inibiti. Ad oggi però, molti non sanno ancora darsi una risposta definitiva sul significato dei sogni.

Ma perché sogniamo? E soprattutto, cosa succede al nostro corpo in questa fase del sonno che occupa circa 6 anni della nostra vita?

L’ATTIVITÀ ONIRICA

Il sogno è un’attività mentale durante la quale si percepiscono immagini e suoni (già visti e sentiti nella realtà o completamente sconosciuti) che apparentemente sembrano reali. Tempo fa si pensava che quest’attività riguardasse solo la fase REM (Rapid Eye Movement) del sonno, come aveva dimostrato William Dement negli anni ’50. In realtà i sogni fatti in questa fase sono semplicemente più facili da ricordare in quanto sono più vicini al risveglio. Oggi invece si sa che si può sognare anche durante le altre fasi del sonno e ad ogni fase corrisponde un determinato tipo di sogno. Ancora non è possibile però dare una risposta sul perché abbiamo queste visioni oniriche, che occupano circa due ore del nostro sonno ogni notte: alcuni pensano che servano a non “spegnere” completamente il cervello che farebbe fatica a riattivarsi al risveglio; altri sostengono che permettano di fissare ciò che il cervello ha immagazzinato durante la giornata.

CHE COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPO

È vero che l’attività onirica riguarda per lo più il cervello, ma non per questo bisogna escludere tutto il resto. Infatti, tutto il corpo è interessato. Per prima cosa, questo adotta meccanismi che gli garantiscano di non essere disturbato (soprattutto nella fase R.E.M.) per far sì che si rilassi: la respirazione rallenta e gli arti sembrano più pesanti; i muscoli sono praticamente paralizzati: se provassimo a muoverci durante la notte mentre sogniamo non ci riusciremmo. La frequenza cardiaca, invece accelera perché il cuore pompa il sangue più velocemente. Quest’ultimo è uno dei pochi muscoli che si muovono, insieme ai polmoni, al diaframma e ai muscoli degli occhi, che girano a destra e a sinistra, in alto e in basso in base al sogno che stanno “guardando”.

In conclusione anche se di notte dormiamo e quindi ci riposiamo il nostro corpo e soprattutto il nostro cervello non cessano comunque di lavorare!