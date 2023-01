Corto circuito delle luminarie dell’Albero di Natale provoca incendio in una casa

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme riuscendo ad entrare in assenza dei proprietari della casa

Nel primo pomeriggio di oggi 5 gennaio 2023 i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono intervenuti per una richiesta di soccorso a causa di un incendio scoppiato in un appartamento nel centro storico di Cantalupo nel Sannio. Un intervento provvidenziale che ha permesso, in assenza dei proprietari, ai Vigili del fuoco di entrare all’interno e spegnere l’incendio. Dalle prime ipotesi il rogo è scaturito dall’albero di Natale. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto per gli aspetti di competenza anche i Carabinieri.