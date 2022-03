Corte dei conti, peggiora la situazione in Molise: la sanità il punto debole

“Il risultato di amministrazione della Regione Molise, sebbene concretizzatosi in un disavanzo formalmente inferiore di 40 milioni a quello dell’esercizio precedente, è risultato sostanzialmente non veritiero e, peraltro, superiore rispetto a quello di altre regioni italiane in rapporto alla popolazione residente”.

Così il presidente della Sezione regionale di controllo Lucilla Valente – riporta l’Ansa Molise – nella sua relazione in occasione della cerimonia di inaugurazione della Corte dei Conti del Molise, svoltasi questa mattina in videoconferenza.

Sul fronte delle spese dei gruppi consiliari regionali, 4 sono state le dichiarazioni di irregolarità con obbligo di restituzione degli esborsi contestati. Resta la sanità il punto più debole dell’economia regionale: “La complessa situazione della sanità molisana, con il costante, irrisolto e crescente indebitamento della stessa che non mostra segni di miglioramento – ha evidenziato la Valente – è stata anche oggetto di trattazione specifica con riferimento al controllo sulla gestione dell’Asrem per l’esercizio 2019, anche per questa con segnalazione di numerose criticità”. Tornando ai conti della Regione, la gestione di competenza potenziata per l’anno 2020 ha chiuso con un saldo negativo superiore ai 45 milioni di euro , calcolato aggiungendo al saldo di cassa di competenza (29 milioni di euro), il saldo dei residui di competenza (meno 47 milioni) e il saldo negativo del Fondo pluriennale vincolato (quasi 28 milioni). Il saldo risulta in controtendenza rispetto a quello positivo dello scorso anno, con un peggioramento di oltre 50 milioni di euro rispetto al 2019. Sugli obiettivi futuri la presidente di Sezione ha infine annunciato novità: “La funzione di controllo accompagnerà il processo di ripresa con l’attivazione anche di nuove forme di controllo, più rapide, miranti non solo ad evidenziare le eventuali irregolarità gestionali e contabili maturate, ma anche inerzie o ritardi che dovessero frapporsi all’attuazione degli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia in atto”.