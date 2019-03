Corte dei Conti: indagini anche su Asrem e Gruppi consiliari Regione

CAMPOBASSO

Impiegato del Ministero della Difesa di giorno e dj la notte. Questa la curiosità emersa da una delle tante istruttorie contenute all’interno della relazione sull’attività svolta dalla Procura della Corte dei Conti del Molise. Nei dati illiustrati nel corso dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, con riferimento ai “danni conseguenti a comportamenti omissivi o negligenti dei pubblici dipendenti” spicca il caso del dipendente dalla “doppia vita lavorativa”. L’uomo, infatti, nel tempo libero senza la preventiva autorizzazione del Ministero, percepiva un compenso pari ad 3.138,00 euro.

In particolare, nel 2018 sono stati aperti 488 fascicoli, effettuate 475 richieste istruttorie, disposte 185 archiviazioni, introdotti 12 giudizi di responsabilità, esaminati 560 conti giudiziali e comminate sentenze di primo grado per circa 204mila euro, recuperati a seguito di sentenze di condanna e di ordinanze di pagamento circa 1,3 milioni di euro. Sono alcuni dati dell’attività svolta dalla Procura della Corte dei Conti del Molise, forniti nel corso dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario. I magistrati contabili hanno contestato un danno erariale per illegittima erogazione della retribuzione di risultato al personale dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) relativa al 2011. Le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato un danno pari a circa 3,8 milioni da imputarsi ai vertici aziendali di quel periodo, al funzionario pro tempore Asrem e al dirigente responsabile della Uoc Gestione risorse umane per aver liquidato gli emolumenti «senza tenere in debito conto le differenti valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione che era stato interpellato e coinvolto nella questione. Nel 2018, inoltre, sono stati introdotti numerosi giudizi riguardanti l’indebita percezione di contributi pubblici (Por-Fesr 2007-2013) e l’erogazione di finanziamenti regionali a società cooperative locali. L’attività ha riguardato anche gli incentivi alla ripresa produttiva a seguito del terremoto del 2002 e dell’alluvione del 2003. In alcuni casi le azioni di responsabilità sono state segnalate dopo l’invio da parte della Regione delle note concernenti il programma pluriennale di interventi. All’attenzione della Corte dei Conti anche le attività dei Gruppi politici regionali negli anni 2007-2011. Dagli accertamenti è emerso il rimborso di spese di natura prettamente privata “che esulavano dallo svolgimento dell’attività istituzionale in senso lato”. Nell’ipotesi contestata dalla Procura erariale sono stati chiamati a rispondere i componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione che sono stati ritenuti responsabili del danno conseguente al mancato riscontro sull’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche da parte di un gruppo consiliare.