Corte Costituzionale: è illegittima la legge regionale su spettro autistico

La Corte Costituzionale, nella giornata di oggi, 27 dicembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 24 ottobre 2017, n. 16 (Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo).

La proposta di legge, spiegava il Consiglio all’epoca in una nota, «definisce – come si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento – le linee guida per la promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi sanitari, sociosanitari e, in particolare, definisce le forme, le modalità di accesso e di presa in carico, le metodologie degli interventi di diagnosi precoce, intensità della cura, l’abilitazione e la riabilitazione delle persone minori, adolescenti e adulte affette da disturbi dello spettro autistico, disturbi del comportamento e disabilità intellettiva e relazionale oltre che degli interventi di sostengo alle famiglie».

Oggi, come detto, la Sentenza 27 dicembre 2018, n. 247 (Presidente: Lattanzi – Redattore: Coraggio), dopo l’audizione degli avvocati, dello Stato per il presidente del consiglio dei Ministri e per la Regione Molise.