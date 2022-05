Si è concluso presso il Comando Vigili del Fuoco di Isernia il corso regionale di patente terrestre di secondo categoria. Il corso, a cui hanno partecipato 22 discenti provenienti dai comandi della Regione, si è svolto in quattro settimane non consecutive con il supporto di cinque istruttori molisani e alcuni istruttori provenienti da Foggia, Salerno e Benevento, e ha previsto manovre sia in ambito urbano sia sulla pista di terreno non preparato limitrofa alla sede del comando.