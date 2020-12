Anche a Termoli Vigilia di Natale in lockdown tra negozi, bar e ristoranti chiusi e cittadini rispettosi delle regole. Poche le persone in giro se non per gli acquisti dell’ultima ora nei negozi che, per DPCM, possono restare aperti. Acquisti all’interno dei centri commerciali ma, in generale, una Termoli apparsa praticamente vuota in quello che è un Natale in piena pandemia.