Corso di formazione per Ufficiali di Gara Provinciali

L’Automobile Club del Molise, nell’ambito della programmazione sportiva annuale, organizza i corsi di formazione per gli appassionati del motorsport, e, più precisamente, per Commissari di Percorso, Verificatori Tecnici e Verificatori Sportivi, inoltre nella serata di giovedì 16 febbraio sarà possibile, per coloro che hanno già la qualifica di Commissario di percorso, frequentare il corso per la qualifica di CPQ sostenendo e superando il test di ammissione.

I corsi si svolgeranno nei locali dell’Automobile Club Molise in Via Cavour, 14 (ingresso laterale adiacente la casa circondariale) a Campobasso dalle ore 18:00 alle ore 20:00 dal 15 al 18 febbraio 2023.

Le iscrizioni saranno aperte fino a martedì 14 febbraio, il modulo di iscrizione al corso è scaricabile dalla pagina Facebook ACI Molise. Il modulo va compilato in ogni sua parte e inviato all’indirizzo mail sport@molise.aci.it o consegnato all’Ufficio Sportivo dell’Aci, a tal proposito ricordiamo a tutti gli appassionati che l’Ufficio è aperto tutti i martedì dalle ore 9,30 alle ore 14,30 e/o previo appuntamento per rilascio di licenze e informazioni inerenti lo sport automobilistico.