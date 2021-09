Corso Bucci verso il nuovo ‘look’. Dal comune assicurano: “Non ci saranno ritardi, entro fine anno i lavori saranno conclusi”

Un nuovo impianto di illuminazione, più moderno, ed una pavimentazione consona, che andrà a coinvolgere in primis Corso Bucci, oltre ad alcuni punti di Corso Vittorio Emanuele e Largo Crapsi. Il comune di Campobasso, dopo un leggero ritardo sulla tabella di marcia, ha messo nel mirino i mesi di novembre e dicembre come periodo chiave per consegnare ai cittadini quella operazione di restyling tanto sospirata, al fine di mettersi alle spalle i disagi e le lamentele che hanno accompagnato gli ultimi mesi.

“Non abbiamo riscontrato intoppi di alcun tipo fino a questo momento – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa – l’obiettivo resta quello stabilito nel cuore dell’estate: concludere i lavori entro fine anno. Si tratta di un importo di poco superiore ai 200mila euro (inizialmente si era parlato di stanziamento da 350mila ndr) con interventi che andranno a toccare alcuni punti nevralgici del centro cittadino”.