Corso Bucci si “riprende” il mercato: commercianti e avventori tornano ad animarlo

Negli scorsi mesi era stato trasferito nel parcheggio dell’ex stadio Romagnoli per i lavori di rifacimento del marciapiede e delle aiuole

È tornato ad animarsi questa mattina, lunedì 12 settembre, corso Bucci a Campobasso con il suo storico mercato all’aperto dopo che lo stesso è stato trasferito per diversi mesi nell’area del parcheggio dell’ex stadio Romagnoli a causa dei lavori di rifacimento del marciapiede e delle aiuole. Tornano, dunque, a udirsi le consuete voci dei commercianti e degli avventori su merci, sconti e trattative varie al posto del silenzio dei pochi passanti e delle auto.

In proposito, la Polizia locale, ha emanato un’ordinanza (la numero 167/2022) che prevede il divieto di sosta dalle 7 alle 9 di tutti i giorni feriali in concomitanza del mercato giornaliero su corso Bucci ad eccezione dei mezzi dei venditori ambulanti e di quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico delle attrezzature per il montaggio dei banchi e delle merci.