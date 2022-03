Corso Bucci, il Movimento Consumatori a Gravina: “Le soste selvagge esasperano i pedoni”

La lettera aperta dell’associazione al primo cittadino di Campobasso: “Se non si usa la mano ferma per far valere limiti e divieti, diventa inutile parlare di obiettivi e piani di mobilità sostenibile”

La Sezione di Campobasso del Movimento Consumatori ha scritto una lettera aperta al sindaco, Roberto Gravina, a firma di Filippo Poleggi in merito alle “molte e ripetute espressioni di malcontenti di numerosi cittadini per gli effetti dei lavori in corso relativi al rifacimento del marciapiede in corso Bucci”. In particolare, “si esprime il disagio per la percorribilità molto difficoltosa, non per i lavori in corso; nessuno li contesta ritenendoli opportuni e del resto la ditta s’industria ad aprire semi-percorsi sulla parte lavorata o semilavorata. Sui tempi di realizzazione non apriamo un discorso già svolto, ma vogliamo segnalare quello che ha esasperato i cittadini: i comportamenti scorretti, invasivi, irrispettosi dei diritti degli altri messi in atto della larga maggioranza degli automobilisti. Non pensi – ha osservato Poleggi – che la questione si risolverà con il termine dei lavori in corso, la segnaliamo per questo”.

Un giorno, “torneranno i banchetti del mercatino, supponiamo, ed il passaggio per corso Bucci non sarà per tutti una piacevole, ed anche utile a volte, passeggiata. Gli automobilisti che si fermano, parcheggiano in doppia e tripla fila, invadono i passi pedonali saranno sempre lì. E allora, caro sindaco – ha incalzato Poleggi – il problema è sempre quello: guerra alle automobili, come l’abbiamo definita. Ma se non si usa la mano ferma facendo valere limiti e divieti, parlare di obiettivi e piani di mobilità sostenibile diventa per noi un fastidioso eufemismo che copre la volontà di non far nulla”.

Inoltre, “nei lunghi giorni di caos a corso Bucci abbiamo notato che, quasi sempre, c’è una pattuglia della Polizia Municipale che staziona dinanzi al monumento di Gabriele Pepe, meno male; non potevano ogni tanto dare “un’affacciata” a corso Bucci con sollievo dei poveri pedoni?”, ha concluso il rappresentante del Movimento Consumatori.