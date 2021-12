Corso Bucci, cantiere al palo e tempi più lunghi per i lavori. L’obiettivo è marzo 2022, ma è pioggia di lamentele

Cantiere fermo (o quasi), tempi che si dilatano. Su Corso Bucci – spostato il mercato nell’area del Vecchio Romagnoli – la vera partita si gioca sulla consegna dei lavori, slittata a più riprese. Dopo un disguido nella consegna dei materiali da parte della ditta incaricata, che costrinse la stessa amministrazione comunale a rivedere le stime sulla conclusione delle operazioni a dopo l’estate, è stata la volta delle condizioni meteorologiche, anch’esse in costante peggioramento, con conseguente nulla di fatto alla data del 16 novembre, originariamente indicata.

Ad un mese di distanza da quella scadenza, lo scenario è abbastanza desolante: l’area in questione, soggetta a un restyling che tocca pavimentazione, illuminazione e alcuni accorgimenti estetici per somme superiori ai 300mila euro, è in uno stato pressochè invariato rispetto ad alcune settimane fa. Se in alcuni punti i lavori sembrano quantomeno iniziati, in altri sembrano alle primissime battute, con fortissimi ritardi sulla tabella di marcia. Ecco dunque spiegata la grossa mole di lamentele degli ultimi giorni, anche in virtù delle prime indiscrezioni che trapelano sulle tempistiche aggiornate. Consegna nel 2022, non prima di marzo, stando alle ultimissime.

Dibattito in consiglio. Cittadini e commercianti della zona si interrogano sulle ragioni di un ritardo così marcato, mentre a Palazzo San Giorgio si intensifica il pressing sull’assessore Amorosa, che lunedì in consiglio comunale risponderà a ben due interpellanze presentate dalle opposizioni. La prima, con primo e unico firmatario Annuario (Fdi) pone l’attenzione proprio sui lavori di manutenzione strordinaria di Corso Bucci-Corso Vittorio Emanuele e Largo Crapsi; la seconda, presentata da Esposito e Colagiovanni, riguarda il trasferimento del mercato ambulante, che ha trovato una “casa” più lunga del previsto al Romagnoli. Il rischio è che tale scenario possa prolungarsi per altri mesi.