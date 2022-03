‘Corsa contro la fame’, anche il liceo D’Ovidio partecipa al progetto internazionale

Lunedì 21 Febbraio 2022 al Liceo d’Ovidio di Larino ha preso il via “LA CORSA CONTRO LA FAME”, un progetto didattico internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà, promosso da AZIONE CONTRO LA FAME, organizzazione umanitaria internazionale, in collaborazione con il CONI.

Nel webinar svoltosi in collegamento, attraverso video, attività interattive proposte agli studenti e testimonianze dirette, i responsabili dell’organizzazione hanno illustrato le tappe del percorso che culmineranno poi nella CORSA/CAMMINATA CONTRO LA FAME DEL 10 MAGGIO 2022. Il Paese focusprotagonista di quest’anno sarà il Madagascar, una nazione di cui si sente spesso parlare come meta turistica, ma non come uno dei Paesi più poveri al mondo dove gran parte della popolazione vive con meno di 2 euro al giorno.

La Corsa contro la Fame, progetto coordinato dalla prof.ssa di Scienze motorie Patrizia Colagiovanni, sarà svolto in maniera multidisciplinare con il concorso di diversi docenti dell’Istituto e permetterà agli studenti delle classi prime, seconde e terze del Liceo di crescere nella consapevolezza del tema della fame nel mondo come conseguenza di povertà, guerre e cambiamenti climatici, nella responsabilità verso la partecipazione sociale per una cittadinanza consapevole e attiva, oltreché approfondirà i temi dell’agenda 2030 dell’ONU, promuovendo la solidarietà e il rispetto verso gli altri.

Durante il percorso e il lavoro di preparazione che svolgeranno in questi mesi, gli studenti riceveranno lo strumento chiave del progetto, il passaporto solidale, con cui avranno l’obiettivo di sensibilizzare, a loro volta, parenti e conoscenti sugli argomenti trattati in classe. Le persone sensibiliz­zate potranno, quindi, decidere di diventare sponsor dello studente e di fare una promessa di donazione per ogni giro che lo studente si impegnerà a percorrere il 10 MAGGIO 2022, giorno in cui si svolgerà la corsa/camminata, evento conclusivo della manifestazione.

Questi i numeri della manifestazione nel mondo: 24 EDIZIONI, 28 NAZIONI COINVOLTE, 28.134 ISTITUTI ISCRITTI, 164.153 ORE DI LABORATORI, 7.328.522 STUDENTI PARTECIPANTI.