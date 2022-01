Corsa alle Regionali, le preferenze dei molisani (interviste)

L’opinione dei cittadini sul candidato ideale per le elezioni del 2023

I giochi per la corsa alle Regionali del 2023 si sono aperti da qualche settimana. Ma il via ufficiale ci sarà, come ripetuto più volte, subito dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. A poche ore dalla chiusura dell’indagine conoscitiva sul gradimento di alcune personalità politiche (la manifestazione d’interesse di chiuderà questa sera, martedì 25 gennaio), siamo andati tra i cittadini per conoscere la loro opinione. Abbiamo chiesto chi vorrebbero come prossimo presidente della Regione.

Le interviste sono state realizzate a Campobasso (da Antonio Di Monaco) e a Termoli (da Michela Bevilacqua e Anna De Gregorio).

LE INTERVISTE IN ALTO