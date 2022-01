Corsa alle Regionali in Molise, vota il tuo candidato preferito

Nel 2023 si tornerà al voto in regione, tu chi vorresti come presidente della Regione?

La scorsa settimana ci siamo occupati della corsa, che partirà a breve, per le prossime elezioni regionali. Si attende solo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica e poi i giochi saranno ufficialmente aperti.

Ci siamo occupati dei due schieramenti, con un focus sulla situazione nel centrodestra e nel centrosinistra. Riferendo dei nomi maggiormente caldi per la candidatura a governatore. Un approfondimento che ha fatto discutere e ai nomi lanciati la scorsa settimana se ne sono aggiunti altri. Come quello dell’onorevole Tartaglione che sembrerebbe essere intenzionata a giocarsi le sue carte. Dal momento che, secondo le cosiddette suddivisioni territoriali utilizzate dal centrodestra per le candidature, in Molise la scelta toccherebbe a Forza Italia. Visto che nel 2023 si voterà anche in Lombardia e Lazio e la prima regione andrà ad un candidato della Lega, la seconda ad uno di Fratelli d’Italia.

Oggi proponiamo a voi attenti lettori un’indagine conoscitiva sul gradimento di alcune personalità politiche che potrebbero correre per la carica di governatore.