Corsa alle comunali, ieri la riunione del centrodestra

REDAZIONE TERMOLI

Iniziano a muoversi in maniera sempre più significativa le pedine sullo scacchiere politico di Termoli, in vista delle prossime elezioni comunali. Nella serata di ieri si sono riuniti i partiti di centrodestra per iniziare ad affrontare i singoli temi programmatici. Alla riunione hanno preso parte, in rappresentanza dei partiti della coalizione regionale di centrodestra: Forza Italia, Francesco Roberti e Mimmo Iarocci; Orgoglio Molise, Patrizia Parente; Udc, Salvatore Micone e Mimmo Izzi; Fratelli d’Italia: Pierluigi Lepore e Maurizio Pangia; Direzione Italia: Antonio Di Brino e Nico Tanassi; Popolari per l’Italia, Vincenzo Niro; Lega, Alberto Tramontano. Il tavolo si riunirà nuovamente a breve per la definizione del metodo per la scelta del candidato sindaco. «Si tratterà – hanno fatto sapere – di un metodo condiviso per vedere a questo appuntamento un centrodestra unito e compatto insieme ai movimenti civici locali».