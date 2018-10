Corsa alla solidarietà per finanziare il SAE 112 Onlus

SALCITO

Tappi di plastica per gli addobbi natalizi da vendere per beneficenza. I proventi saranno utilizzati per finanziare il SAE 112 Onlus del territorio. Stiamo raccogliendo tappi di plastica di ogni genere – l’invito dei volontari – bottiglie, detersivi, boccioni, che verranno utilizzati per gli addobbi natalizi a Salcito e poi conferiti al SAE 112 Onlus. Nello specifico, i proventi saranno utilizzati per l’acquisto di un defibrillatore da utilizzare sull’ Ambulanza dell’associazione. I tappi verranno raccolti presso il negozio di Pacchianella! Per informazioni si può contattare Rinella 3478029274; Aurora 3339694191; Martina 3335793025. Ti aspettiamo ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00 per il laboratorio presso Palazzo Borelli, primo piano. L’associazione “Sistema Assistenziale Europeo 112 ” Onlus, è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata con lo scopo di assistere il cittadino nelle sue realtà svantaggiate e si ispira al numero unico telefonico per le emergenze per l’intero territorio europeo. L’Associazione è stata fondata da un nutrito gruppo di professionisti e tecnici specializzati molisani, con il dichiarato intento di costituire il punto di congiunzione tra il mondo del volontariato e gli enti pubblici di qualsiasi dimensione: dal Comune all’Unione Europea, nei confronti dei quali intende porre a disposizione elevate competenze specialistiche, in particolare di “management” nel senso più esteso del termine, attraverso la realizzazione di percorsi di formazione, consulenza e partenariato, di ampio respiro. L’Associazione si è formalmente impegnata sin d’ora ad impiegare il 100% di quanto raccolto esclusivamente per le attività assistenziali attuate nel mondo della protezione civile. La principale attività del SAE112 Onlus è l’assistenza alla cittadinanza in tutte le manifestazioni ed esigenze, molte volte dettate da eventi di natura eccezionale, con particolare attenzione ai soggetti più deboli o socialmente svantaggiati. L’associazione si prefigge di assistere l’essere umano nella sua globalità attraverso la tutela della salute e dell’ambiente, delle risorse economiche e paesaggistiche, del patrimonio culturale e sociale sia nella quotidianità sia in eventi calamitosi.