Corsa al Parlamento, ecco chi ha scelto il Pd: sorpresa sull’uninominale della Camera

Si è svolta nella serata di oggi, giovedì 18 agosto 2022, la direzione del Pd in cui sono state definite le candidature al Parlamento. La sorpresa riguarda il maggioritario alla Camera. Dopo il no della vicesindaca di Isernia, Federica Vinci (L’ARTICOLO QUI), il Pd ha scelto di candidare all’uninominale della Camera la consigliera comunale di Campobasso ed ex assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Salvatore. Sempre per Montecitorio, sul proporzionale 1 correrà Caterina Cerroni, mentre sul proporzionale 2 Vittorino Facciolla. Per quanto riguarda la corsa per il Senato, all’uninominale ci sarà Rossella Gianfagna, mentre al proporzionale Giuseppe Cecere.