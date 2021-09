Corsa a due a Portocannone: Gallo contro Gallo per il dopo Caporicci

È corsa a due per il dopo Caporicci a Portocannone dove questa mattina, 4 settembre, sono state presentate due liste per concorrere alla carica di primo cittadino. Si ripropone il simbolo e la lista di “Con il cuore per Portocannone” con il candidato sindaco Francesco Gallo, espressione dell’amministrazione precedente senza, però, la presenza del sindaco uscente Giuseppe Caporicci.

Adamo Gallo, invece, sarà il candidato sindaco della lista Portocannone Rinasce.

CON IL CUORE PER PORTOCANNONE – CANDIDATO SINDACO FRANCESCO GALLO

Becci Antonio

Becci Petra

Bulmetti Serafino

Di Legge Michele

Finore Giovanni,

Flocco Valentina

Matticoli Gianfranco

Musacchio Giuseppe

Musacchio Nicola

Russo Angelo

PORTOCANNONE RINASCE – CANDIDATO SINDACO ADAMO GALLO