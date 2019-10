Corrisernia: quando partecipare vuol dire veramente vincere (IL VIDEO)

Consegnati i premi in denaro alle scuole che hanno fatto registrare il più alto numero di studenti che hanno preso parte alla competizione

ISERNIA. Il famoso detto “l’importante è partecipare” nella 16esima edizione della Corrisernia, manifestazione podistica svoltasi lo scorso 29 settembre, vale doppio. Perché nella gara non competitiva partecipare vuol dire anche vincere e non solo da un punto di vista etico. Questa mattina la NAI, Nuova Atletica Isernia, promotrice della manifestazione, ha consegnato un premio in denaro alle scuole isernine e della provincia che hanno fatto registrare il più alto numero di studenti che hanno preso parte alla competizione. Ad ogni partecipante è stato assegnato un braccialetto corrispondente al proprio istituto scolastico.

A consegnare i premi ai dirigenti delle scuole coinvolte il presidente della NAI, Agostino Caputo e l’assessore allo Sport del Comune di Isernia, Antonella Matticoli.

Per quel che concerne la città di Isernia il primo premio è andato all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, diretto da Mariella Di Sanza, con 506 braccialetti consegnati grazia ai quali ha ottenuto un premio di mille euro da poter spendere in attrezzature sportive.

Secondo posto, invece, per l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, dirigente Bruno Caccioppoli, con 393 braccialetti consegnati e un premio in denaro di 500 euro. Terzo e quarto posto per l’Itis Mattei, dirigente Emilia Sacco (106 braccialetti e premio di 300 euro) e per il liceo Scientifico e Classico, dirigente Carmelina Di Nezza con 50 braccialetti (assegno da 200 euro).

Quest’anno, però, l’iniziativa “Corri la Scuola” è stata aperta anche agli istituti della provincia. In questa speciale classifica sul gradino più alto del podio l’Istituto Comprensivo di Colli a Volturno, dirigente Ilaria Lecci (500 euro); secondo posto per l’Istituto Comprensivo Altissimo Molise, dirigente M.R. Vecchiarelli (300 euro) e terzo posto per l’Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone rappresentato dalla scuola D’Uva di Castelèetroso, dirigente M.T. Imparato (100 euro).

Nella cerimonia di premiazione spazio anche alle società che hanno preso al Charity Program, una gara di solidarietà a sostegno di progetti di utilità sociale.

L’intervista ad Agostino Caputo, presidente NAI