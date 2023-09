Corrisernia 2023, anche la Lilt nel programma di solidarietà

Colonne portanti della CorrIsernia, manifestazione podistica organizzata dalla NAI in collaborazione con il comune di Isernia e in programma il prossimo 1° ottobre, sono il sociale e la solidarietà che trovano perfetta sintesi nel Charity Program.

Con l’iscrizione alla corsa non competitiva di 3 Km si può contribuire alla realizzazione di un progetto di utilità sociale: l’importo dell’iscrizione, infatti, sarà devoluto alla Charity scelta. Quattro, come sempre, i progetti in corsa: Vivere in salute della LILT – sezione provinciale di Isernia, che promuove l’importanza della prevenzione mediante l’individuazione precoce di fattori di rischio; In movimento Anch’io della Cooperativa Lai, che intende favorire il miglioramento psicofisico attraverso esercizi riabilitativi; Acqua per la vita del Lions Club d’Isernia, per la realizzazione di pozzi d’acqua in Madagascar; Orfanotrofio in Makamba dell’Associazione Oltre la Vita Onlus, che si pone l’obiettivo di ampliare la struttura che accoglie orfani in Burundi.

“Anche quest’anno ufficializziamo con entusiasmo le candidature al Charity Program – afferma Marco Maddonni del direttivo NAI e responsabile del programma. Oltre le associazioni Cooperativa LAI, Lions Club Isernia e Oltre la Vita Onlus, che partecipano da anni, accogliamo con grande piacere la LILT – sezione provinciale di Isernia, che per la prima volta confida nel nostro programma. Ci auguriamo che il nostro entusiasmo possa coinvolgere il maggior numero possibile di persone, per riuscire ad aiutare insieme chi si impegna ogni giorno per nobili obiettivi”.