CorrIsernia 2021: un’edizione particolare della manifestazione sportiva più attesa della città: l’edizione che vuole segnare il graduale ritorno alla normalità. È stata presentata presso la sala Raucci del Comune di Isernia. Nel corso della conferenza stampa si è parlato della gara competitiva, unica in programma in regione, che quest’anno si fregia del titolo di gara nazionale di livello Bronze, ma anche delle problematiche organizzative connesse al Corrilascuola con la disposizione ministeriale che ha impedito ai tecnici NAI di entrare negli istituti. A riguardo si ricorda a tutti che i punti per l’iscrizione e il ritiro del relativo kit, anche nella giornata di domani, saranno attivi presso il centro commerciale In Piazza e presso il Museo Nazionale del Paleolitico. Spazio anche per la gara all’americana, gara ad inviti, che vede ai nastri di partenza 23 partecipanti tra i quali spicca il nome dell’atleta Fiamme Oro ed ex portacolori della NAI, Daniele D’Onofrio. Anche in questo caso si è presentato qualche problema organizzativo legato al fatto che gli atleti del Sud hanno subito più di altri lo stop dovuto alla pandemia per cui si è dovuto attingere esclusivamente dalle società del nord Italia con un notevole aumento dei costi legato in primis agli spostamenti.

CorrIsernia 2021, presentata la gara podistica di domenica prossima Indietro 1 di 2 Avanti