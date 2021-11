Corrisernia 2021: mercoledì la consegna del ricavato del Charity program

Si terrà mercoledì 3 novembre alle ore 11.00 presso la sala Raucci del Comune di Isernia la cerimonia di consegna del ricavato del Charity Program della Corrisernia 2021.

Il programma prevedeva che coloro che si iscrivevano alla gara non competitiva potevano devolvere la loro iscrizione a una delle quattro associazioni partecipanti al programma (Lions Club Isernia, Preti di Corsa, Cooperativa LAI e Oltre la Vita Onlus) che presentavano altrettanti meritevoli progetti. In questa edizione a riscuotere le adesioni dei partecipanti sono state l’Associazione Oltre la Vita Onlus con il progetto che intende finanziare la creazione di un centro socio ricreativo per bambini in Bukanda e la Cooperativa LAI con il progetto “Adotta un lavoratore” che mira all’integrazione lavorativa di persone diversamente abili.

Per quanto riguarda il Corrilascuola, che nelle precedenti edizioni premiava con un contributo in denaro gli istituti più numerosi al traguardo, il direttivo della NAI, alla luce della mancata collaborazione delle scuole causa disposizioni ministeriali anti Covid, ha deciso che il ricavato dell’iniziativa, che ha raggiunto un risultato inaspettato grazie alla fattiva collaborazione delle famiglie, sarà utilizzato per l’acquisto di un gioco o la creazione di un percorso ginnico diretto ai più piccoli da collocarsi presso la villa comunale o il nuovo parco della stazione. Sulla collocazione la società presieduta da Agostino Caputo deciderà di concerto con il sindaco Castrataro.

Intanto, in questa settimana si è concluso il progetto Movimento Sostenibile che, grazie all’iniziativa dell’insegnante Emanuele D’Uva, ha visto coinvolti alcuni studenti dell’ITIS Mattei di Isernia. Il progetto prevedeva trekking ed escursioni in mountain bike lungo i sentieri più suggestivi delle montagne molisane, sentieri lungo i quali gli studenti sono stati accompagnati da Remo Berardo e Nicola Celano del direttivo della Nuova Atletica Isernia, due esperti conoscitori del trekking in montagna. Quattro le escursioni: località Santa Lucia e Monte Cimorre nel comune di Miranda, la Riserva Naturale Orientata nel comune di Pesche, Vallefiorita e Monte Meta in agro di Pizzone e la Riserva MaB di Montedimezzo a Vastogirardi.