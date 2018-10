Corrilascuola, consegnati i premi agli istituti vincitori

ISERNIA

Cerimonia di consegna degli assegni e delle targhe ricordo per le scuole che hanno preso parte alla Corrilascuola, nell’ambito della CorrIsernia. Presso il palazzo comunale il presidente della Nuova Atletica Isernia, insieme agli assessori Matticoli e De Toma e la delegata del Coni Provinciale Elisabetta Lancellotta, hanno consegnato i riconoscimenti ai due istituti comprensivi, Giovanni XXIII e San Giovanni Bosco, classificatisi entrambi primi, al Liceo scientifico e all’Isis Fermi-Mattei. Mille euro per ognuna delle due scuole medie. Trecento per le scuole superiori. I fondi dovranno essere destinati a favorire le attività sportive scolastiche. Agostino Caputo si è detto soddisfatto dei progetti sociali che hanno fatto da contorno alla manifestazione. Tre le associazioni che hanno ottenuto fondi presentando altrettanti progetti.