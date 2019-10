Correva l’anno 1943, il 14 ottobre Campobasso diventava Canada Town

CAMPOBASSO. “Il 14 ottobre 1943 alle ore 9,20 le prime truppe canadesi entrarono nell’abitato di Campobasso tra l’entusiasmo popolare finalmente liberato dall’incubo del secolare nemico degno discendente degli Unni” (Pasquale Fellicò capitano dei Regi Carabinieri di stanza in città).

L’anniversario dell’ingresso degli Alleati nel capoluogo regionale, che segnò per i campobassani la fine del secondo Conflitto Mondiale, è sicuramente opportuna occasione per dare giusto risalto ad una proposta rivolta, sin dal primo agosto, all’amministrazione comunale di Campobasso.

Il Comitato per la Memoria della B.C.M. (Bonifica Campi Minati), presieduto da Nicola Felice, “nell’ambito delle attività di ricerca atte a ricostruire i passaggi che hanno visto Campobasso ed il Molise protagonista durante l’ultimo conflitto mondiale”, ha sottoposto al Sindaco il progetto d’istallazione di una targa turistica con l’iscrizione “CANADA TOWN-MAPLE LEAF CITY 1943-1948”, preceduta dalla bandiera del Canada.

Con tale iniziativa (non nuova nel panorama degli indicatori storici cittadini) si procederebbe “ad un riconoscimento verso una Nazione che, per la liberazione del nostro Centro, perse molti suoi figli e che, per lo stesso motivo, ha riportato il toponimo Campobasso sull’obelisco dedicato al 48° Regimento Highlander of Canada posto all’interno del Queen’s Park of Toronto”.

Il Comitato, inoltre, evidenzia che con l’occasione si potrebbe anche procedere al completamento della segnaletica stradale sulle vie di accesso alla città. Infatti su 5 direttrici d’ingresso solo in tre casi (Colle delle Api, Fontanavecchia e colle dell’Orso) è presente l’indicativo di centro urbano che, invece, risulta assente sulle altre due (ingresso lato Roma–Napoli e strada proveniente da Gildone.

Recependo l’idea dell’apposizione di targhe storiche, pertanto, oltre a “raccontare” la Storia, con una tangibile testimonianza (in un’ottica di interscambio culturale con il popolo canadese) si andrebbe a sanare una carenza poco opportuna per un Capoluogo di Regione.

(PAOLO GIORDANO)