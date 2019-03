Corretto uso dei posti letto, Molise secondo in Italia. Sosto: «Una buona notizia»

Una notizia apparentemente positiva è giunta dai dati diffusi dal ministero della Salute, relativi al 2017 e riguardanti le schede di dimissioni ospedaliere (Sdo). Il Molise è risultata seconda in Italia per quel che concerne l’indice Icm, il case mix che consente di confrontare la complessità clinica della casistica trattata. Prima in Italia è risultata essere la Toscana, con un indice di 1.09, al secondo posto il Molise con 1.07, a seguire Lombardia e Piemonte con 1.04.

«E’ un indicatore tecnico della gestione dei posti letto. E’ quello – ha commentato il dg dell’Asrem Gennaro Sosto – che dà la percezione del livello di appropriatezza dell’utilizzo dei posti per acuti. Semplicisticamente vuol dire che facciamo un buon uso dei nostri posti letto perché li utilizziamo per ricoverare pazienti che hanno un livello di acuzie importante, la cui complessità è conclamata. In genere, una delle grandi criticità è rappresentata dall’inappropriatezza dell’utilizzo dei posti letto. Con questo indice si stabilisce che il posto letto per acuti è ben utilizzato. Detto questo, però, va evidenziato anche come la percezione dei cittadini sia differente, perché i pazienti pretendono, giustamente, la risoluzione del problema a prescindere dagli indici. La percezione di un certo livello di assistenza la si ha nella quotidianità. Il paziente viene ricoverato, il caso viene trattato con complessità e il cittadino viene dimesso: paradossalmente per il cittadino è un disservizio perché si sente mandato via. Mentre l’indicatore dice che il posto letto è stato utilizzato bene. Quello che ci si aspetta a livello tecnico e ministeriale è un po’ diverso da ciò vogliono i cittadini. Che non vogliono pressioni per le dimissioni e pretendono di avere la certezza di stare perfettamente bene prima di essere mandati via. Ma ciò – ha concluso Sosto – è in controtendenza con quelle che sono le regole del gioco attuali degli organismi ministeriali». dim