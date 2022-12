Corretto uso dell’acqua, un successo il secondo incontro di sensibilizzazione rivolto agli studenti

Si è svolto presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” il secondo incontro di sensibilizzazione, rivolto agli studenti, per un uso consapevole della risorsa idrica organizzato dalla Regione Molise all’interno del Progetto “CrossWater”.

Un incontro importante sul tema dell’uso consapevole e sostenibile della risorsa idrica. L’incontro si inserisce tra le attività previste dal progetto CROSSWATER, progetto cofinanziato dalla Unione Europea nell’ambito del Programma INTERREG – IPA CBC, di cui la Regione Molise è partner insieme alla Regione Puglia, l’Acquedotto Pugliese, la Municipalità di Tirana e due aziende del settore idrico dell’Albania e del Montenegro.

Dopo i saluti iniziali e l’introduzione al tema dell’incontro da parte del Dott. Gianni Meffe, Funzionario del IV Dipartimento della Regione Molise, c’è stato l’intervento della dott.ssa Chiara Costantino, biologa e componente di Legambiente. Al termine degli stessi c’è stato spazio per le tante domande da parte degli studenti delle cinque classi coinvolte, tutti interessati a meglio comprendere come dei piccoli gesti quotidiani potessero avere un impatto così importante sull’ambiente e sull’economia pubblica, oltre che sulle bollette delle famiglie. Buone pratiche che non si limitavano soltanto all’ambito familiare ma che interessavano anche l’utilizzo idrico in agricoltura e nell’industria.

In una epoca di grandi trasformazioni climatiche quello dell’uso sostenibile dell’acqua è un tema decisivo per la stessa sopravvivenza dell’uomo sulla Terra e, quindi, è quanto mai importante proprio in questo momento storico sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto di questa risorsa essenziale.

A conclusione dell’incontro gli stessi ragazzi hanno dato vita ad un flashmob sul palco dell’auditorium.

In questi giorni inoltre è stato allestito un villaggio dell’acqua sul corso principale di Campobasso, frequentatissimo in questo periodo natalizio, che ha raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione all’uso sostenibile dell’acqua.