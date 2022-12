Corretto uso dell’acqua, si parte dai banchi di scuola: incontro all’Ic ‘San Giovanni Bosco’

L’iniziativa si inserisce nelle attività previste dal progetto Crosswater, cofinanziato dalla Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg–Ipa Cbc, di cui la Regione Molise è partner

Si è svolto nella mattinata odierna un importante incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Isernia sul tema dell’uso consapevole e sostenibile della risorsa idrica. L’incontro si inserisce tra le attività previste dal progetto CROSSWATER, progetto cofinanziato dalla Unione Europea nell’ambito del Programma INTERREG – IPA CBC, di cui la Regione Molise è partner insieme alla Regione Puglia, l’Acquedotto Pugliese, la Municipalità di Tirana e due aziende del settore idrico dell’Albania e del Montenegro.

Dopo i saluti iniziali e l’introduzione al tema dell’incontro da parte dell’Ing. Agostino Francischelli, Responsabile dell’Ufficio servizio idrico integrato-Molise Acque della Regione Molise, si sono avvicendati la dott.ssa Chiara Costantino, biologa e componente di Legambiente, e l’Ing. Paolo Di Ludovico, responsabile dell’Ufficio tecnico e di implementazione del servizio idrico integrato della Azienda speciale regionale Molise Acque.

Gli studenti hanno assistito ad una vera e propria lezione sul corretto uso dell’acqua, a cominciare dalle piccole abitudini quotidiane fino al suo utilizzo in agricoltura e nell’industria.

In una epoca di grandi trasformazioni climatiche quello dell’uso sostenibile dell’acqua è un tema decisivo per la stessa sopravvivenza dell’uomo sulla Terra e, quindi, è quanto mai importante proprio in questo momento storico sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto di questa risorsa essenziale.

Gli studenti hanno anche interagito attivamente con i relatori, dimostrandosi attenti ad una tematica che tocca in maniera determinante il loro futuro.

A conclusione dell’incontro gli stessi ragazzi hanno dato vita ad un flashmob nel cortile della scuola.

A seguire nella tarda mattinata è stato allestito uno stand in Piazza Stazione che rimarrà aperto nei giorni del 12, 13 e 14 dicembre, con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la popolazione della città di Isernia all’uso sostenibile dell’acqua.