Correre in pigiama per aiutare i bambini malati di tumore

La Pigiama Run fa tappa a Termoli. Appuntamento è per il il 15 settembre dalle 18 in piazza Monumento

La Pigiama Run non si ferma più: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, ogni anno diventa sempre più grande, grazie alla capillare rete di LILT su tutto il territorio nazionale.

E quest’anno, per la prima volta, anche la LILT Campobasso aderisce a questa iniziativa in cui sport e solidarietà si uniscono per sostenere i bambini oncologici che LILT Campobasso assiste in collaborazione con l’Oncologia dell’Ospedale Termoli. Partecipando ci aiuterai a garantire servizi gratuiti fondamentali come l’accoglienza delle famiglie e l’assistenza durante le terapie.

Nel mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, l’appuntamento, ha come obiettivo il sostegno a progetti per i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Un aiuto che giungerà loro grazie alla capillare rete di LILT su tutto il territorio nazionale. Anno dopo anno, il successo dell’iniziativa ha infatti raccolto l’adesione di molte LILT della penisola, trasformando l’appuntamento in un importante momento nazionale di raccolta fondi, attraverso le iscrizioni di quanti vi partecipano.

L’evento, alla sua quinta edizione, mette tutti in pigiama con l’obiettivo di mostrare in questo modo vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere. A fare da testimonial nazionali la coppia di amici LILT, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa.

L’appuntamento in Molise è con la LILT di Campobasso il 15 settembre dalle ore 18.00 in Piazza Monumento a Termoli. L’evento comincerà alle ore 18.30 ma si consiglia di arrivare un po’ prima, dalle ore 18.00. Il percorso si svilupperà per le vie del centro di Termoli (Corso Nazionale, Largo Piè di Castello, Via Federico II di Svevia, Via San Pietro, Via dei Bastioni, Largo Piè di Castello, Coso Nazionale, Piazza Monumento).

Per tutti gli iscritti in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi dei nostri sponsor. Fino ad esaurimento! Perciò corri a fare la tua iscrizione su https://www.pigiamarun.it/termoli/

LILT invita i partecipanti a dare libero sfogo alla fantasia, sfoggiando outfit divertenti, che animeranno ulteriormente l’iniziativa. Per tutti è possibile anche la partecipazione all’iniziativa in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si desidera.

L’evento ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio Direttivo Nazionale dei Ministri, di “Sport e Salute” e Coni.