Corpus Domini, strutture ricettive verso il sold out: volano i prezzi per le ultime disponibilità

L’86% delle strutture non sono disponibili: una camera per due persone, per due notti, arriva a 350 euro

Si va verso il tutto esaurito. E questa è certamente una buona notizia per imprenditori e commercianti della zona. Il Corpus Domini di Campobasso conferma il suo respiro di evento a carattere nazionale. E così le strutture ricettive della città sono quasi sold out. Per Booking.it l’86% delle strutture presenti sul sito non sono disponibili per il week end che va da sabato 18 a lunedì 20 giugno. Quasi sold out, dunque, per i giorni più importanti della “festa” del capoluogo di regione.

Poche le camere ancora disponibili e, ovviamente, i prezzi salgono. Abbiamo effettuato una ricerca sul sito più importante per la prenotazione di alloggi inserendo come check in sabato 18 e check out lunedì 20. Pochissimi le camere disponibili e per una stanza per due persone, per due notti, il prezzo arriva a 350 euro. E sicuramente anche queste ultime disponibilità saranno occupate nei prossimi giorni.