Corpus Domini, per la prima volta nella storia concerti fuori dal centro e a pagamento (vota il sondaggio)

E’ arrivata nella tarda mattina di oggi l’ufficialità in merito ai concerti relativi alle festività del Corpus Domini. Confermate tutte le anticipazioni della vigilia. I concerti si terranno nell’area di Selvapiana e saranno a pagamento: questi due aspetti rappresentano una novità assoluta. Mai in precedenza si erano tenuti lontano dal centro e mai era stato necessario il biglietto. Come già riferito, per il concerto di Mario Biondi il tagliando è fissato in 5 euro, per quello dei Litfiba in 10.

La reazione dei campobassani e dei molisani in generale è stata variegata. Proprio per conoscere il vostro giudizio su un qualcosa di nuovo, lanciamo una manifestazione d’opinione (che non ha valore statistico o scientifico) per misurare il sentiment dei nostri lettori.