Corpus Domini, l’elenco delle strade chiuse al traffico

Da domani sera e sabato dalle 18 e domenica dalle 9 a fine manifestazioni, saranno chiuse le seguenti strade: Via Monforte; Via Roma (da Via Pietrunto a P.zza della Vittoria); Via Milano, Via Trento ( solo direzione P.zza della Repubblica); Via Trieste (solo direzione P.zza della Repubblica); Via Zara; Piazza della Repubblica; Via Gorizia ( tratto da piazza della Repubblica – palazzo Falcione); Via Nobile; C.so Bucci (sopraelevata); Piazza Cuoco incrocio Via Veneto; Piazza Cuoco incrocio Via Umberto; Via Mazzini incrocio Via Garibaldi; Via Petitti incrocio Via Cardarelli. Tuttavia, da piazza Venezia è consentito il transito per via Genova e via Firenze e da via Garibaldi-Petitti si potrà accedere in via Larino. Dal pomeriggio di domani alle 14 fino alle 24 e sabato e domenica dalle 9 alle 24 è disposta la chiusura al traffico dei seguenti tratti di strada (salvo diverse diposizioni della Polizia Locale): Viale Mons. Bologna ( tratto a incrocio Via Manzoni a Via Gazzani); Viale Manzoni-incrocio Via Leopardi (solo direzione centro città); Viale Manzoni incrocio Via Scardocchia (solo direzione centro città); Via Scardocchia rotatoria (solo direzione centro città); Via G.Battista Vico rotatoria (solo direzione centro città); Via De Santis (solo direzione centro città); Via Salvemini (solo direzione centro città); Via Novelli (solo direzione centro città). Domenica 23 Giugno 2019, in occasione delle festività del Corpus Domini, si svolgerà la sfilata dei Misteri, il cui percorso interesserà le seguenti vie e piazze cittadine che saranno chiuse al traffico: Via Trento (altezza Museo dei Misteri), Via Milano (tratto da incrocio Via Trieste a incrocio Via Monforte), Via Torino, Via Marconi (da incrocio Via Torino a Largo S.A. Abate), Via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, Via Cannavina, Via Ferrari, Piazza C. Battisti, Via Mazzini (da Piazza Battisti a incrocio Via Umberto), Via Umberto, Piazza Cuoco, Via Cavour, C.so Bucci, Piazza D’Ovidio, Piazza G. Pepe, C.so V. Emanuele, Piazza della Vittoria, Via Scatolone, Viale Elena, Via De Attellis, Via Roma (da incrocio Via De Attellis a incrocio Via Trieste), Via Milano (da incrocio Via Trieste a incrocio Via Trento), Via Trieste. In corso Bucci sarà consentita la sosta dei veicoli degli ambulanti autorizzati.